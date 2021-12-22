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Каминская призналась, сколько заработала за 15 лет в "НеАнгелах"

Шоу-бизнес
22 декабря 10:16
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Певица рассказала, кто ее сейчас поддерживает финансово
Каминская призналась, сколько заработала за 15 лет в "НеАнгелах"

Слава Каминская рассекретила, сколько ей удалось заработать во время участия в группе "НеАнгелы", а это 15 лет. По словам певицы, свой гонорар она тратила на недвижимость.

Об этом Слава рассказала в интервью Кате Осадчей для "Світського життя".

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Сколько Каминская заработала в "НеАнгелах"?

Так, за время работы в "НеАнгелах" Каминская смогла купить пять квартир. Однако, по словам Славы, сейчас она не имеет много денег с этой недвижимости.

"Не могу сказать, что очень много зарабатываю с этих квартир, но они есть, и это очень хорошо", - говорит артистка.

Кроме того, сейчас знаменитость частично поддерживает финансово ее бывший муж, пластический хирург Эдгар Каминский. Также начала приносить доход сольная карьера, но пока она больше тратит, чем зарабатывает.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by SLAVA KAMINSKA (@babaslavka)

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Автор публикации
Анна Бондаренко
В 2015 году закончила факультет "Журналистики" КУ им. Б. Гринченка. С тех пор пишу о жизни знаменитостей, бьюти и fashion. Мой день начинается со звездной ленты Instagram и заканчивается тем же;) Поэтому последние новости о жизни селебрити пропустить у вас точно не получится. За это время успела поработать в нескольких украинских изданиях, а теперь помогаю читателям Новини.LIVE быть в курсе всех звездных событий.
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Слава Каминская
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