Каминская призналась, сколько заработала за 15 лет в "НеАнгелах"

Слава Каминская рассекретила, сколько ей удалось заработать во время участия в группе "НеАнгелы", а это 15 лет. По словам певицы, свой гонорар она тратила на недвижимость.

Об этом Слава рассказала в интервью Кате Осадчей для "Світського життя".

Сколько Каминская заработала в "НеАнгелах"?

Так, за время работы в "НеАнгелах" Каминская смогла купить пять квартир. Однако, по словам Славы, сейчас она не имеет много денег с этой недвижимости.

"Не могу сказать, что очень много зарабатываю с этих квартир, но они есть, и это очень хорошо", - говорит артистка.

Кроме того, сейчас знаменитость частично поддерживает финансово ее бывший муж, пластический хирург Эдгар Каминский. Также начала приносить доход сольная карьера, но пока она больше тратит, чем зарабатывает.

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Слава Каминская – не из тех, кто часто меняет свой образ. Поклонники давно привыкли видеть певицу с длинными рыжими волосами. Поэтому новый имидж стал настоящей неожиданностью для многих.

Слава Каминская откровенно рассказала об отношениях со своим бывшим мужем, пластическим хирургом Эдгаром Каминским. В частности, певица призналась, что до сих пор любит экс-мужа.

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