Фагот уехал в Карпаты и полностью обнажился в сауне. Откровенное фото

Украинский музыкант и участник группы "ТНМК" Олег Михайлюта, более известный как Фагот, отправился на отдых, а локацией стали Карпаты.

Первыми кадрами из отпуска артист уже поделился на своей странице в Instagram. И среди них оказался один довольно пикантный.

Фагот обнажился в Карпатах

Так, в Карпатах Фагот уже сделал традиционное фото: музыкант отправился в сауну, где полностью обнажился. В таком виде певец позировал на фоне заснеженных гор.

"Карпатские медитации", - такой подписью сопроводил откровенный снимок Фагот.

Как стало известно, в Карпатах музыкант отдыхает в селе Яблоница. А что касается пикантных кадров, то, по словам певца, время от времени ему нравится провоцировать таким образом публику. Примечательно, что в прошлом году Фагот поделился подобным фото, но тогда его засняли со спины.

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