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Фагот уехал в Карпаты и полностью обнажился в сауне. Откровенное фото

Шоу-бизнес
21 декабря 10:38
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Украинский музыкант наслаждается отдыхом
Фагот уехал в Карпаты и полностью обнажился в сауне. Откровенное фото

Украинский музыкант и участник группы "ТНМК" Олег Михайлюта, более известный как Фагот, отправился на отдых, а локацией стали Карпаты.

Первыми кадрами из отпуска артист уже поделился на своей странице в Instagram. И среди них оказался один довольно пикантный.

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Фагот обнажился в Карпатах

Так, в Карпатах Фагот уже сделал традиционное фото: музыкант отправился в сауну, где полностью обнажился. В таком виде певец позировал на фоне заснеженных гор.

"Карпатские медитации", - такой подписью сопроводил откровенный снимок Фагот.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Как стало известно, в Карпатах музыкант отдыхает в селе Яблоница. А что касается пикантных кадров, то, по словам певца, время от времени ему нравится провоцировать таким образом публику. Примечательно, что в прошлом году Фагот поделился подобным фото, но тогда его засняли со спины.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Oleg My (@fahot)

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Автор публикации
Анна Бондаренко
В 2015 году закончила факультет "Журналистики" КУ им. Б. Гринченка. С тех пор пишу о жизни знаменитостей, бьюти и fashion. Мой день начинается со звездной ленты Instagram и заканчивается тем же;) Поэтому последние новости о жизни селебрити пропустить у вас точно не получится. За это время успела поработать в нескольких украинских изданиях, а теперь помогаю читателям Новини.LIVE быть в курсе всех звездных событий.
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Фагот
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Главная Шоу-бизнес Фагот уехал в Карпаты и полностью обнажился в сауне. Откровенное фото
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