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Фагот похвастался своей красавицей-женой в мини. Фото

Участник группы "ТНМК" Олег Михайлюта, более известный как Фагот, вышел в свет со своей избранницей, дизайнером и писательницей Ольгой Навроцкой. Вместе пара живет уже более 10 лет в гражданском браке.

Снимком артист поделился на своей странице в Instagram.

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Фагот похвастался своей красавицей-женой

На фотографии Фагот и Ольга позируют на одном из светских мероприятий. Для выхода пара выбрала стильные черные аутфиты: певец появился в костюме и футболке, а Ольга – в жакете, который имитировал мини-платье, подчеркнув идеальные ноги. Кроме того, Навроцкая решила разбавить темный look яркими туфлями.

"Вовремя выгулять ноги – это всегда в бонус", - подписал фото Фагот.

Примечательно, что сейчас музыкант отдыхает в Карпатах, откуда делится многочисленными фотографиями. Поэтому снимок, скорее всего, – архивный.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Oleg My (@fahot)

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Автор публикации
Анна Бондаренко
В 2015 году закончила факультет "Журналистики" КУ им. Б. Гринченка. С тех пор пишу о жизни знаменитостей, бьюти и fashion. Мой день начинается со звездной ленты Instagram и заканчивается тем же;) Поэтому последние новости о жизни селебрити пропустить у вас точно не получится. За это время успела поработать в нескольких украинских изданиях, а теперь помогаю читателям Новини.LIVE быть в курсе всех звездных событий.
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Фагот Ольга Навроцкая
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