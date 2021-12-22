Фагот похвастался своей красавицей-женой в мини. Фото

Участник группы "ТНМК" Олег Михайлюта, более известный как Фагот, вышел в свет со своей избранницей, дизайнером и писательницей Ольгой Навроцкой. Вместе пара живет уже более 10 лет в гражданском браке.

Снимком артист поделился на своей странице в Instagram.

Фагот похвастался своей красавицей-женой

На фотографии Фагот и Ольга позируют на одном из светских мероприятий. Для выхода пара выбрала стильные черные аутфиты: певец появился в костюме и футболке, а Ольга – в жакете, который имитировал мини-платье, подчеркнув идеальные ноги. Кроме того, Навроцкая решила разбавить темный look яркими туфлями.

"Вовремя выгулять ноги – это всегда в бонус", - подписал фото Фагот.

Примечательно, что сейчас музыкант отдыхает в Карпатах, откуда делится многочисленными фотографиями. Поэтому снимок, скорее всего, – архивный.

Новости из мира шоу-бизнеса, что известно:

Больше оперативных новостей ищите вTelegramиViber Новини.LIVE.