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Елена Кравец призналась, что уже три года борется с болезнью: это стало испытанием

Шоу-бизнес
22 декабря 15:20
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Актрисе обещали, что она поправится за полтора месяца
Елена Кравец призналась, что уже три года борется с болезнью: это стало испытанием

Знаменитая украинская актриса, звезда студии "Квартал 95" Елена Кравец призналась, что уже три года подряд болеет крапивницей. В свое время все началось с крошечного пятна на теле, но ситуация быстро ухудшилась.

Об этом она рассказала в интервью Маше Ефросининой в программе "Экзамен". Кравец подчеркнула - лечение оказалось очень непростым делом.

Елена Кравец - крапивница

"Три года назад неоткуда, непонятно почему, неведомо как, по какой причине случилась со мной какая-то реакция кожная. Непонятно на что – на какое-то эмоциональное потрясение. Я сейчас уже, конечно, понимаю на какое", - пояснила актриса.

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По словам Кравец, фото пятна она отправила своему врачу, которая успокоила ее, объяснив, что это - крапивница, которая проходит максимум за шесть недель и переживать не стоит. Но с тех пор прошло уже три года, а звезда все еще находится "в процессе исцеления".

"На сегодняшний день я стала магистром в области подобных штук... Заболевания с корнем "боль" – его нет", – подытожила Кравец.

Краткая справка. Крапивница - кожное заболевание, токсико-аллергический дерматоз. На коже проявляется в виде розовых волдырей, зачастую сопровождается острым зудом.

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Автор публикации
Игорь Гришин
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Елена Кравец
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Главная Шоу-бизнес Елена Кравец призналась, что уже три года борется с болезнью: это стало испытанием
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