Болдуина с женой остановили полицейские во время прогулки в парке: что произошло

Алека Болдуина и его жену Хиларию задержали полицейские в то время, когда супруги прогуливались по парку в США. Более того, правоохранители проверили телефон женщины.

Об этом пишет New York Post.

Так, сообщается, что супруги отправились на прогулку в парк, во время которой их встретили полицейские. С правоохранителями разговаривала Хилария, а Алек сидел в это время в машине. Жена Болдуина показала полицейским свой телефон, после чего супругов отпустили. Почему Алек и Хилария были задержаны, не сообщается.

Примечательно, что недавно полицейские получили ордер на проверку телефона актера. Теперь сообщения в мессенджерах, фото и видео, электронные письма и даже история поиска будут проверяться. Правоохранители убеждены, что в телефоне Болдуина они могут найти улики, которые помогут им расследовать дело о случайном убийстве оператора Галины Хатчинс.

Что известно о трагическом инциденте:

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