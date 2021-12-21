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Болдуина с женой остановили полицейские во время прогулки в парке: что произошло

Алека Болдуина и его жену Хиларию задержали полицейские в то время, когда супруги прогуливались по парку в США. Более того, правоохранители проверили телефон женщины.

Об этом пишет New York Post.

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Так, сообщается, что супруги отправились на прогулку в парк, во время которой их встретили полицейские. С правоохранителями разговаривала Хилария, а Алек сидел в это время в машине. Жена Болдуина показала полицейским свой телефон, после чего супругов отпустили. Почему Алек и Хилария были задержаны, не сообщается.

Примечательно, что недавно полицейские получили ордер на проверку телефона актера. Теперь сообщения в мессенджерах, фото и видео, электронные письма и даже история поиска будут проверяться. Правоохранители убеждены, что в телефоне Болдуина они могут найти улики, которые помогут им расследовать дело о случайном убийстве оператора Галины Хатчинс.

Что известно о трагическом инциденте:

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Автор публикации
Анна Бондаренко
В 2015 году закончила факультет "Журналистики" КУ им. Б. Гринченка. С тех пор пишу о жизни знаменитостей, бьюти и fashion. Мой день начинается со звездной ленты Instagram и заканчивается тем же;) Поэтому последние новости о жизни селебрити пропустить у вас точно не получится. За это время успела поработать в нескольких украинских изданиях, а теперь помогаю читателям Новини.LIVE быть в курсе всех звездных событий.
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Алек Болдуин Галина Хатчинс
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Шоу-бизнес
Главная Шоу-бизнес Болдуина с женой остановили полицейские во время прогулки в парке: что произошло
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