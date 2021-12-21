Болдуина с женой остановили полицейские во время прогулки в парке: что произошло

Алека Болдуина и его жену Хиларию задержали полицейские в то время, когда супруги прогуливались по парку в США. Более того, правоохранители проверили телефон женщины.
Об этом пишет New York Post.
Так, сообщается, что супруги отправились на прогулку в парк, во время которой их встретили полицейские. С правоохранителями разговаривала Хилария, а Алек сидел в это время в машине. Жена Болдуина показала полицейским свой телефон, после чего супругов отпустили. Почему Алек и Хилария были задержаны, не сообщается.
Примечательно, что недавно полицейские получили ордер на проверку телефона актера. Теперь сообщения в мессенджерах, фото и видео, электронные письма и даже история поиска будут проверяться. Правоохранители убеждены, что в телефоне Болдуина они могут найти улики, которые помогут им расследовать дело о случайном убийстве оператора Галины Хатчинс.
Что известно о трагическом инциденте:
- В сети появились первые фотографии Алека Болдуина после того, как он застрелил украинку Галину Хатчинс. Фотографии были сделаны на автостоянке около офиса шерифа округа Санта-Фе после допроса.
- Что известно об убитой Галине Хатчинс – операторе, которая родилась и выросла в Киеве.
- Появились последние кадры со съемочной площадки фильма "Ржавчина". Кроме того, опубликовано последнее видео Галины Хатчинс со съемок, которые стали для нее фатальными.
- В сети обнаружили архивный твит актера, в котором он рассуждает о случайном убийстве. Его Алек Болдуи н разместил на своей странице в Twitter еще в 2017 году.
- В сети между смертельным инцидентом во время съемок вестерна "Ржавчина" и сюжетом самой картины обнаружили мистическую связь. По сюжету, Алек Болдуин, который в реальной жизни случайно застрелил оператора Галину Хатчинс, играет деда, который скрывается от полиции после случайного убийства.
- После смертельного инцидента на съемках вестерна "Ржавчина", в результате которого умерла 42-летняя украинка – оператор Галина Хатчинс, брат Алека Болдуина, 55-летний американский актор Стивен Болдуин нарушил молчание.
- Стало известно, кто дал пистолет, из которого Алек Болдуин случайно застрелил на съемках оператора Галину Хатчинс.
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