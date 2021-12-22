Без макияжа с беспорядком на голове: Полякова показала, как готовится к Рождеству

Украинская певица и звездный тренер 12 сезона "Голосу країни" Оля Полякова поделилась с поклонниками тем, как готовится к Рождеству. Она показала, как самостоятельно испекла праздничное печенье.

Видео звезда опубликовала в сториз своего Instagram. К слову, Полякова любит и умеет готовить, и часто делится с подписчиками своими кулинарными успехами.

"Вчера был слишком тяжелый день. После таких тяжелых дней мне всегда сложно уснуть. Чтобы как-то успокоить свои нервы, я пекла печенье. Это рождественский пряник. Он без белого сахара, без белой муки и без глютена. Полезный пряник для всей семьи", – поделилась Полякова своими успехами.

В кадре звезда появилась в уютно-домашнем образе. Она была без макияжа, собрала волосы в подчеркнуто небрежный пучок и надела простенький домашний наряд.

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