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Андрей Макаревич станет отцом в четвертый раз

Эйнат Кляйн, жена фронтмена рок-группы "Машина времени" Андрея Макаревича беременна. Для музыканта это будет уже четвертый ребенок.

Об этом сообщил Telegram-канал "Не Малахов". СМИ уточняют, что Макаревич и Кляйн пока что держат беременность в секрете.

Андрей Макаревич и Эйнат Кляйн

Добавим, что для 37-летней журналистки Эйнат это будет первый ребенок. А у Макаревича есть внебрачная дочь Дана, которая сейчас вместе с мужем живет в США. А также сын Иван, который родился в браке с Аллой Голубкиной, и родившаяся в 2000 году дочь Анна. Кроме того, Макаревич – дедушка, у него уже есть трое внуков.

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Отметим, что Эйнат Кляйн стала четвертой супругой Андрея Макаревича. Они сыграли официальную свадьбу в декабре 2019 года.

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Автор публикации
Игорь Гришин
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Андрей Макаревич
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