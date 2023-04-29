Новая фотография Черной Дыры: ученые получили фото света, вырывающегося из Черной Дыры

Джет Черной Звезды. Фото: R.-S. Lu/SHAO, E. Ros/MPIfR, S. Dagnello/NRAO/AUI/NSF

Первое фото струи света, вырывающейся из черной дыры М87, поможет понять, почему самые загадочные объекты во вселенной ведут себя так странно. В этот раз ученые впервые увидели струю-джет и тень дыры вместе на одном снимке, что поможет понять, как появляются огромные потоки плазмы, генерирующие таинственные "космические пожиратели". Астрономы отмечают: они знают, что джеты выбрасываются из области, окружающей Черную Дыру, но все еще не очень хорошо понимают, как именно это происходит. Чтобы исследовать процесс формирования плазмы, нужно иметь возможность проследить за прохождением джета рядом с воронкой. Об этом пишет ScienceAlert.

Черные дыры настолько густы, что пространство-время искажается в закрытой сфере вокруг них, поэтому любая скорость недостаточна для того, чтобы свет или материя могли покинуть их пределы. Впрочем, пространство вне этого шара — то, что мы называем горизонтом событий — это другое дело. Это место — регион экстремумов, где гравитация властвует надо всем. Любой материал, который окажется рядом, отправится в ловушку и сольется в воронку дыры как вода вниз по каналу. Трение и гравитация нагреют этот материал — именно это можно увидеть на известном изображении M87, созданном в 2017 году.

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Это изображение было потрясающим достижением само по себе, но оно оставило некоторые вопросы без ответа. Одним из них был вопрос локализации источника струи плазмы, которая, как было известно ученым, скрывается где-то в M87. Чтобы попытаться ответить на этот вопрос, команда исследователей решила использовать сеть мощных телескопов, объединенных в мм-VLBI-матрицу GMVA.

Иллюстрация процессов, которые происходят в Черной Дыре. Фото: ESO

Что на снимке Черной Дыры?

Используя восемь расположенных по всему земному шару радиотелескопов для наблюдения за M87 на другой длине волны, чем это делал Event Horizon Telescope, команда смогла создать изображение черной дыры и ее струи с гораздо более высоким разрешением, чем когда-либо ранее. На изображении видно, что струя — это не непрерывный поток плазмы, а скорее ряд капель или узлов, которые выбрасываются из черной дыры и удаляются от нее. Это свидетельствует о том, что струя создается не постоянным потоком материала из аккреционного диска черной дыры, а скорее периодическими эпизодами активности, приводящими к выбросу этих узлов.

Ученые обнаружили, что основа струи яркая и компактная, с асимметричной морфологией, указывающей на присутствие вращающейся структуры. Яркость основания струи также меняется на временных шкалах в несколько дней, что может быть связано с турбулентной плазмой в аккреционном диске.

Исследование дает новое представление о механизмах, создающих струи, которые наблюдаются во многих чёрных дырах. Понимание этих механизмов имеет решающее значение для создания полной картины того, как черные дыры взаимодействуют с окружающей средой и как формируют галактики, в которых они находятся.

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