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Ученые создали подробную трехмерную карту Марса: что известно

1 апреля 2023 15:24
- Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Карта показывает геологические особенности Марса в трех измерениях
- Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Орбитальный корабль Объединенных Арабских Эмиратов "Hope" (Надежда. — Ред) создал трехмерную карту Марса, открывая множество увлекательных геологических особенностей планеты.

Об этом сообщает Space.com.

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Подробности

Карта высокого разрешения может помочь ученым в поиске ответов на актуальные вопросы о Марсе, в том числе и о том, как и почему он стал засушливым, несмотря на то, что когда-то был богат жидкой водой.

Карту Марса создала группа учёных под руководством Нью-Йоркского университета Абу-Даби (NYUAD) и Центра космической науки Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Исследователи использовали данные, собранные с орбиты вокруг Марса Emirates Mars Mission (EMM), также известной как Hope или Al-Amal.

"Мы планируем сделать нашу карту доступной для всей планеты как часть нового и более совершенного Атласа Марса, над которым мы работаем, и будет доступна как на английском, так и на арабском языках после публикации",  рассказывает руководитель группы, исследователь Димитры Атри.

Что посмотреть на карте

На карте видны полярные ледяные шапки, горы и неактивные вулканы, а также остатки древних рек, озер и долин, около 3,5 млрд лет назад были переполнены жидкой водой.

Таким образом, карта может помочь планетологам лучше понять, как климат Марса изменялся в течение миллиардов лет, что привело к сухому и бесплодному миру, который мы видим на Красной планете сегодня.

"Мы надеемся, что эта доступность сделает его отличным инструментом для исследователей, а также студентов, чтобы узнать больше о Марсе и продемонстрировать возможности, которые может предложить космический сектор в ОАЭ", — говорит исследователь Димитры Атри.

Отмечается, что карта также может быть полезна исследователям, чтобы лучше понять условия бурной ранней Солнечной системы, когда столкновение с космическими камнями было более распространенным явлением, чем сегодня.

Напомним, что ученые из Вашингтонского университета создали самую полную карту Венеры. На планете обнаружилось около 85 000 вулканов.

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