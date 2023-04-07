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Мимо Земли пролетит огромный астероид: когда и существует ли угроза

7 апреля 2023 12:04
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Мимо Земли пронесется огромный астероид
В NASA предупредили о пролете огромного астероида.
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Ученые из американского агентства NASA предупредили, что в ближайшие дни мимо Земли пролетит огромный астероид. По словам исследователей, он может приблизиться к нашей планете на относительно небольшое расстояние.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "republicworld.com"

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По словам специалистов, многие астероиды, которые залетают в атмосферу Земли, сразу там сгорают и не доходят до нашей планеты. Но есть и достаточно большие астероиды, которые могут быть очень опасны для населения планеты, поэтому следует обращать на это внимание.

К Земле приближается астероид

Сотрудники Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) предупредили о приближении сразу нескольких астероидов. По их словам, в ближайшее время Земля может близко встретиться с пятью астероидами.

Как говорят в NASA, в понедельник, 3 апреля, два астероида уже приближались к Земле на маленькое расстояние. Но сейчас нет никаких доказательств и официальной информации на эту тему.

Какую угрозу несет астероид

Однако, ученые утверждают, что это произошло после того, как в Лаборатории реактивного движения NASA сделали важное заявление. Сотрудники Лаборатории сообщили, что в ближайшее время наша планета может встретиться с астероидами.

В компании NASA утверждают, что 3 апреля на расстояние более, чем одного миллиона километров к Земле должен был приблизиться маленький астероид 2023 FU6, который по длине составляет 45 футов. Также в этот день на расстоянии более шести миллионов километров должен был пролететь и астероид 2023 FS11, который по размеру похож на самолет.

Мимо Земли пролетит большой астероид

Кроме того, ученые утверждают и о приближении астероида 2023 FA7 в 92 фута длиной, астероида 2023 FQ7, который по размеру составляет 65 футов, и о пролете астероида 2023 FZ3, который по длине составляет 150 футов. Однако, никакой угрозы это не несет.

Напомним, мы писали, что ученые утверждают, что люди недооценивают угрозу от астероидов.

Ранее мы рассказывали, что ученые обнаружили в Солнечной системе "темные астероиды", содержащие много воды.

Также мы сообщали, что ученые утверждают, что астероид 2023 года DW, который они недавно обнаружили, может столкнуться с Землей.

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