Происхождение COVID-19: ученые до сих пор выясняют, как появился вирус

Происхождение коронавируса

С момента начала пандемии COVID-19 вопрос о том, возник ли вирус у животных или произошла утечка из китайской лаборатории, вызывает живой интерес у правительств и учреждений здравоохранения во всем мире. Недавно Министерство энергетики США оценило с "низкой степенью уверенности", что пандемия началась с утечки из лаборатории.

Об этом пишет AP.

Происхождение COVID-19

В сообщении указывается, что в 2021 году была опубликована сводка разведывательного отчета, в которой говорилось, что четыре члена разведывательного сообщества США с низкой степенью уверенности полагали, что вирус был передан от животного к человеку, а пятый с умеренной уверенностью полагал, что первое заражение человека было связано с лабораторией.

Некоторые ученые открыты для теории об утечке из лаборатории, в то время как другие продолжают верить, что вирус произошел от животных и мутировал, попадая в людей, как это происходило в прошлом с другими вирусами. Эксперты считают, что истинное происхождение пандемии может оставаться неизвестным в течение многих лет, если вообще когда-либо будет установлено.

Вопрос происхождения вируса COVID-19 продолжает вызывать много споров и дискуссий среди ученых и правительств по всему миру. Несмотря на оценки разных агентств и организаций, пока что никто не может точно установить, как началась эта пандемия. Важно продолжать исследования и собирать данные, чтобы понимать, как вирусы передаются и как их можно предотвратить в будущем.

Напомним, что в четырех областях Украины уже зафиксировали новый штамм коронавируса "Кракен". Это было прогнозируемо, ведь этот подвид вируса уже активно распространяется по всему миру.

Так, вариант Omicron XBB.1.5 обнаружили уже на территории четырех областей: Сумской, где был первый пациент, Закарпатской, Тернопольской и Одесской. Отмечается, что такое развитие события было прогнозируемым, ведь каждая новая мутация коронавируса SARS-CoV-2 вытесняет собой предыдущую.