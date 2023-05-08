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Первый лунный аппарат Южной Кореи сделал захватывающие фотографии Луны

8 мая 2023 03:34
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Первый лунный аппарат Южной Кореи сделал захватывающие фотографии Луны
В Южной Корее показали новые фотографии поверхности Луны. Фото: KARI
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Месячный аппарат Korea Pathfinder Lunar Orbiter, известный также как "Данури", прибыл на лунную орбиту в середине декабря. И уже сделал первые фотографии Луны.

Как отмечают астронавты, на одном из фото виден кратер Циолковского, высота которого 3200 метров от уровня поверхности. Об этом сообщает Space.

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Изображение сделали с помощью устройства Lunar Terrain Imager Danuri, расположенного на орбитальном корабле.

В Южной Корее показали новые фотографии поверхности Луны. Фото: KARI

Он оснащен оптимизированной к космическим условиям камерой NASA ShadowCam, которая чувствительна к свету, отражающемуся от лунных объектов.

В Южной Корее показали новые фотографии поверхности Луны. Фото: KARI

Отмечается, что миссия "Данури" рассчитана на один год, в течение которого аппарат произведет многочисленные изображения и измерения лунной поверхности.

Напомним, ученые наконец-то обнародовали, что в середине Луны. Так, недра спутника Земли состоят из частично расплавленного слоя, зажатого между твердой корой и ядром.

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