Первый лунный аппарат Южной Кореи сделал захватывающие фотографии Луны

В Южной Корее показали новые фотографии поверхности Луны. Фото: KARI

Месячный аппарат Korea Pathfinder Lunar Orbiter, известный также как "Данури", прибыл на лунную орбиту в середине декабря. И уже сделал первые фотографии Луны.

Как отмечают астронавты, на одном из фото виден кратер Циолковского, высота которого 3200 метров от уровня поверхности. Об этом сообщает Space.

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Изображение сделали с помощью устройства Lunar Terrain Imager Danuri, расположенного на орбитальном корабле.

В Южной Корее показали новые фотографии поверхности Луны. Фото: KARI

Он оснащен оптимизированной к космическим условиям камерой NASA ShadowCam, которая чувствительна к свету, отражающемуся от лунных объектов.

В Южной Корее показали новые фотографии поверхности Луны. Фото: KARI

Отмечается, что миссия "Данури" рассчитана на один год, в течение которого аппарат произведет многочисленные изображения и измерения лунной поверхности.

Напомним, ученые наконец-то обнародовали, что в середине Луны. Так, недра спутника Земли состоят из частично расплавленного слоя, зажатого между твердой корой и ядром.