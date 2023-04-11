Парад планет: когда и где можно увидеть уникальное явление

Парад планет. Фото: google.com

Одним из самых зрелищных небесных явлений, которые можно наблюдать невооруженным глазом, является парад планет. Или, если выражаться более научно, выравнивание планет.

Ближайшее событие произойдет уже 11 апреля. В параде примут участие четыре планеты. Об этом пишет Starwalk.space.

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Уже 11 апреля четыре планеты солнечной системы Меркурий, Уран, Венера и Марс выстроятся на небе в одну линию. Это так называемое малое выравнивание.

Его можно увидеть с помощью простейшего телескопа, бинокля или приложений для наблюдения за ночным небом.

Парад планет. Фото: google.com

Чтобы увидеть парад планет лучше всего, нужно четко узнать время заката. Надо выйти на ровную местность без деревьев и высоких домов с темным небом без лишнего света вокруг. Самой яркой будет Венера.

Как парад планет будет выглядеть на небосводе. Фото: google.com

Заметим, что это не последний парад планет в апреле — 24 можно будет снова увидеть такое же выравнивание на небе.

Какие еще парады планет можно увидеть в 2023 году

24 апреля — малое выравнивание Меркурия, Урана, Венеры и Марса в 38-градусном секторе неба;

29 мая — малое выравнивание Урана, Меркурия, Юпитера и Сатурна в 70-градусном секторе неба;

17 июня — большое выравнивание Меркурия, Урана, Юпитера, Нептуна и Сатурна в 93-градусном секторе неба;

26 июля — мини-выравнивание Меркурия, Венеры и Марса в 11-градусном секторе неба;

24 августа — мини-выравнивание западных Меркурия и Марса и восходящего Сатурна в 174-градусном секторе неба на закате; позже ночью — малое выравнивание Урана, Юпитера, Нептуна и Сатурна в 78-градусном секторе неба.

Напомним, к Земле приближается гигантский астероид. По данным исследователей, расстояние от него до Земли составит около 1,5 млн. км.