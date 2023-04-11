Парад планет: когда и где можно увидеть уникальное явление
Одним из самых зрелищных небесных явлений, которые можно наблюдать невооруженным глазом, является парад планет. Или, если выражаться более научно, выравнивание планет.
Ближайшее событие произойдет уже 11 апреля. В параде примут участие четыре планеты. Об этом пишет Starwalk.space.
Уже 11 апреля четыре планеты солнечной системы Меркурий, Уран, Венера и Марс выстроятся на небе в одну линию. Это так называемое малое выравнивание.
Его можно увидеть с помощью простейшего телескопа, бинокля или приложений для наблюдения за ночным небом.
Чтобы увидеть парад планет лучше всего, нужно четко узнать время заката. Надо выйти на ровную местность без деревьев и высоких домов с темным небом без лишнего света вокруг. Самой яркой будет Венера.
Заметим, что это не последний парад планет в апреле — 24 можно будет снова увидеть такое же выравнивание на небе.
Какие еще парады планет можно увидеть в 2023 году
- 24 апреля — малое выравнивание Меркурия, Урана, Венеры и Марса в 38-градусном секторе неба;
- 29 мая — малое выравнивание Урана, Меркурия, Юпитера и Сатурна в 70-градусном секторе неба;
- 17 июня — большое выравнивание Меркурия, Урана, Юпитера, Нептуна и Сатурна в 93-градусном секторе неба;
- 26 июля — мини-выравнивание Меркурия, Венеры и Марса в 11-градусном секторе неба;
- 24 августа — мини-выравнивание западных Меркурия и Марса и восходящего Сатурна в 174-градусном секторе неба на закате; позже ночью — малое выравнивание Урана, Юпитера, Нептуна и Сатурна в 78-градусном секторе неба.
Напомним, к Земле приближается гигантский астероид. По данным исследователей, расстояние от него до Земли составит около 1,5 млн. км.