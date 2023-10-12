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Колонии на Луне — реальность: луноход обнаружил элемент, изменяющий ход истории

12 октября 2023 15:34
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
Луноход обнаружил вещество, которое поможет астронавтам освоить Луну
Иллюстрация астронавтов программы "Артемида" на Луне. Изображение: NASA
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

В августе этого года произошло одно из важнейших достижений человечества — индийский посадочный аппарат миссии "Чандраян-3" с луноходом "Прагьян" на борту совершил посадку на Луну. Приземление произошло в 600 км от Южного полюса. Раньше этого не делал ни один космический аппарат. Менее чем за 2 недели ученые получили большое количество новых интересных данных о спутнике Земли. В частности, в лунном грунте нашли в большом количестве серу. Это вещество кардинально может изменить будущие миссии по освоению Луны.

Какое значение для науки и космического будущего человечества имеет находка, рассказал исследователь, профессор по физике, искусствам и наукам в Вашингтонском университете в Сент-Луисе Джеффри Гиллис-Дэвис в своей статье для издания Space.

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Хотя на Луне или вокруг нее работают семь миссий, регион южного полюса раньше не изучался с поверхности.

Первоначально данные "Прагьяна" были ожидаемы. Марсоход нашел в лунной почве железо, титан, алюминий и кальций. Однако появление в большом количестве серы стало настоящей неожиданностью для исследователей.

 

На Луне обнаружили серу. Что это изменяет для будущих колонистов?
Луноход "Прагьян" на поверхности Луны. Фото: B. Manojkumar

Дело в том, что на поверхности нашего ночного светила можно обнаружить два основных типа горных пород: темную вулканическую породу и более яркую горную породу. Именно в темных вулканических породах ученые раньше находили серу, но в небольшом количестве. В основном она образовалась в результате вулканической активности.

Однако начальные некалиброванные данные "Прагьяна" указывают на то, что концентрация серы у полюсов намного выше, чем в темных вулканических породах, высокогорных грунтах от экватора и других участках Луны.

Пока исследования, основанные на данных полученных луноходом, продолжают, а потому точное количество серы в лунной почве пока не определено.

Но учёные надеются, что это открытие изменит ход истории освоения спутника Земли.

 

Индийский луноход обнаружил серу на Луне: что это значит
Поверхность спутника Земли. Скриншот из Youtube

Сера в лунной почве — почему это важно

Эти исходные результаты дают ученым-планетологам, изучающим Луну, новое понимание того, как она работает как геологическая система.

Измерение количества серы в почве на Луне важно по меньшей мере по двум причинам:

  1. Эти результаты указывают на то, что высокогорные почвы на лунных полюсах могут иметь принципиально иной состав по сравнению с высокогорными почвами в экваториальных регионах Луны.
  2. Эти результаты предполагают, что в полярных регионах серы почему-то больше. Сосредоточенная сера могла образоваться из очень тонкой лунной атмосферы.

Эта разница в составе, вероятно, связана с разными условиями окружающей среды между двумя регионами — полюса получают меньше прямого солнечного света.

В полярных регионах Луны наблюдается очень низкая температура, она может быть ниже минус 73 градусов Цельсия, и в таком случае сера из лунной атмосферы может оказаться на поверхности Луны в виде инея.

С другой стороны, сера могла появиться в полярных регионах благодаря извержению древних вулканов или после падения метеоритов, содержащих много серы.

 

Как сера может помочь освоить Луну и создать колонию
Иллюстрация жилья на Луне, построенной из местных материалов с помощью 3D-принтеров. Фото: Space.com

Как сера может помочь освоить Луну и создать колонию

Если этого вещества действительно много, астронавты смогут использовать его для разных нужд, например:

  • создание солнечных панелей и батарей;
  • смешивание удобрения на основе серы;
  • создание на основе серы бетона для строительства.

Важно, что бетон на основе серы имеет несколько преимуществ по сравнению с обычным бетоном. Такой бетон затвердевает и становится крепким в течение нескольких часов, и он более устойчив к эрозии.

Для его изготовления не нужна вода, а значит, ее можно сэкономить и использовать для питья, производства пригодного для дыхания кислорода и изготовления ракетного топлива.

Так что время, когда человечество сможет "переехать" на Луну не за горами.

Ранее мы рассказывали, что NASA собирается отправить на Луну гигантский 3D-принтер, чтобы создавать дома для астронавтов.

Напомним, мы писали, ученым удалось узнать, что на самом деле скрывается внутри Луны.

Также мы сообщали, что ученые узнали о таинственной силе, которая создает воду на Луне.

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