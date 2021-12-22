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Военные ВСУ отбили ночное наступление боевиков РФ в Луганской области. Видео

Безопасность
22 декабря 16:46
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Когда именно боевики атаковали ВСУ и в какой части Луганщины - не указано
Военные ВСУ отбили ночное наступление боевиков РФ в Луганской области. Видео

На Востоке Украины в течение нескольких дней в ночное время на вражеских позициях боевики вели снайперскую активность. Чтобы помешать противнику, который пытался убить наших армейцев, военные ВСУ решили в ответ провести контрснайперскую операцию.

Момент ликвидации сепаратистов сняли на видео и выложили в Іnstagram.

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Во время ликвидации российских наемников на наших территориях, военные ВСУ установили тепловизоры и средства наблюдения. В это время они начали целить в места, откуда поступал огонь, и прямыми попаданиями ликвидировали противника.

Из выложенного видео ясно, что боевые действия происходили в Луганской области, но где именно и сколько потерь понесли в рядах незаконных вооруженных формирований РФ - не указано.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @reinhard_gehlen

Если вы поддерживаете действия украинских защитников или желаете поблагодарить их за сдерживание противника из РФ и оборону украинских рубежей - оставляйте комментарии под новостью или в нашем Telegram-канале. Мы будем рады услышать мнение каждого из вас!

Ранее о вооружении ВСУ на Востоке Украины

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Автор публикации
Нонна Лактионова
В 2014 году закончила КНУ им.Тараса Шевченка и получила диплом магистра по специальности правоведение. За год до этого, в 2013 году пришла работать на «5 канал» корреспондентом киевских новостей. Писать о жизни города и страны в целом стало не только интересно, но и важно. А найти то самое призвание и реализоваться в социальной нише помогла Революция достоинства, война… Сейчас, имея большой опыт за плечами, я перерабатываю сложную информацию и подаю ее читателям в простой и доступной «упаковке»
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зона ООС российские войска ВСУ Украина Луганская область боевики
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