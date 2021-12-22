Военные ВСУ отбили ночное наступление боевиков РФ в Луганской области. Видео

На Востоке Украины в течение нескольких дней в ночное время на вражеских позициях боевики вели снайперскую активность. Чтобы помешать противнику, который пытался убить наших армейцев, военные ВСУ решили в ответ провести контрснайперскую операцию.

Момент ликвидации сепаратистов сняли на видео и выложили в Іnstagram.

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Во время ликвидации российских наемников на наших территориях, военные ВСУ установили тепловизоры и средства наблюдения. В это время они начали целить в места, откуда поступал огонь, и прямыми попаданиями ликвидировали противника.

Из выложенного видео ясно, что боевые действия происходили в Луганской области, но где именно и сколько потерь понесли в рядах незаконных вооруженных формирований РФ - не указано.

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