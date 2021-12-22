Вблизи границы Украины находятся 122 тысячи военных РФ, – секретарь СНБО

В Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) заявили, что Россия сосредоточила у границ Украины 122 тысячи военных на расстоянии 200 км.

Об этом сказал на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов, передает "Укринформ".

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Численность войск РФ у границы Украины

Он в очередной раз подчеркнул, что ситуация с 2014 года у украинских границ со стороны России никогда не была спокойной.

"На сегодняшний день то, что мы видим, это 122 тысячи находится на 200 км и 143 тыс. 500 военных Российской Федерации – на расстоянии 400 км в этом радиусе от нашей границы", – сообщил Данилов.

По его словам, президент и высшее военное руководство Украины держит ситуацию на контроле и отслеживает на случай обострения.

Данилов добавил, что благодаря закону О "Национальном сопротивлении", который вступит в силу 1 января 2022 года, Украина получит дополнительные ресурсы для отпора агрессору.

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