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В России начали вербовать наемников для "боевой командировки" на Донбасс

Безопасность
22 декабря 15:42
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Большинство боевиков считает, что воевать с регулярной украинской армией сложно и потери будут значительными
В России начали вербовать наемников для "боевой командировки" на Донбасс

В России вербовщики в течение последних нескольких месяцев набирают группы наемников для "боевой командировки на Донбасс". При этом, никаких объяснений, что они там будут делать и кто ими будет руководить. 

Об этом сами наемники с боевым опытом рассказали корреспонденту издания "Медуза".

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Восемь собеседников издания рассказали, что сейчас набор продолжается в России и на территориях так называемых "Л/ДНР". Начался он три месяца назад, при этом, некоторые из наемников получили предложения всего несколькими неделями ранее. Один из них, который знаком с обстоятельствами набора рассказал, что в Москве пытаются собрать около 120 "россиян с боевым опытом", готовых отправиться на три месяца в Донецк. Наемники называют мошенничеством предложенные условия командировки.

"Прозвучала замечательная фраза: все снаряжение ищете на месте. Кто в теме, понимает, что на этом моменте уже можно начинать прикалываться и смеяться", - рассказал один из наемников.

Другой собеседник - боевик ЧВК "Вагнера" рассказал, что ему осенью предложили поехать в Украину, но тот отказался, заметив, что уже несколько лет не было такого масштабного набора на украинское направление. Зарплата боевика должна была составить 240 тысяч рублей (почти 90 тысяч гривен), а тренировочная база Минобороны РФ расположена под Ростовом-на-Дону в Веселом. В то же время, в слова вербовщиков, что те сотрудничают с Минобороны РФ не верят, потому что те, мол, не могут назвать конкретных лиц, не рассказывают об условиях контракта, а пункт о заработке значительно отличается в разных случаях.

"Платят 160 (тысяч рублей) в располаге (на месте базирования) и 320 на фронте — это ложь, просто ложь. Дураков ищут. Главное требование - чтобы ты приехал и заткнул собой дыру в корпусе", - сказал собеседник издания.

Есть предположение, что наемников не будут привлекать к полномасштабной войне против Украины, но могут поставить охранять определенные объекты или зачищать от "местного бандитизма". 

"Сказали: идти освобождать Новороссию. Я на это улыбнулся и такой: ты е**нулся?", - сказал собеседник издания.

Источники также рассказали, что на территории "Л/ДНР" уже собрали некоторые формирования - "бригады Дирлевангера". Их назвали в честь командира СС, который во время Второй мировой войны прославился массовыми убийствами мирного населения. В эти группы вошли бывшие уголовные заключенные, возрастом старше 45 лет.

Собеседники не считают, что перед наемниками могут поставить реальные боевые задачи. Зато в РФ некоторые не верят, что Россия решится на вторжение и все закончится "тупиком" или провалом. Ведь уровень подготовки этих наемников слишком низок и настоящие специалисты сейчас находятся либо в Африке, либо в Сирии. 

"Туда просто не хотят ехать, потому что там (украинская) регулярная армия. Против нее очень сложно воевать. Если есть регулярная армия, то потери будут большими", - рассказал ветеран "ЧВК Вагнера".

Путин может напасть в ближайшие дни: что известно 

  • Разведчики Великобритании предостерегли правительство своей страны относительно возможного нападения России на Украину. Они выяснили, что Россия может напасть на Украину в ближайшее время – накануне католического Рождества.
  • По словам главы Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерала армии Украины Николая Маломужа, данные великобританских разведчиков о возможном военном вторжении России на территорию Украины накануне 25 декабря – сигнал на опережение для России о том, что мир в курсе планов Кремля.
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Автор публикации
Нонна Лактионова
В 2014 году закончила КНУ им.Тараса Шевченка и получила диплом магистра по специальности правоведение. За год до этого, в 2013 году пришла работать на «5 канал» корреспондентом киевских новостей. Писать о жизни города и страны в целом стало не только интересно, но и важно. А найти то самое призвание и реализоваться в социальной нише помогла Революция достоинства, война… Сейчас, имея большой опыт за плечами, я перерабатываю сложную информацию и подаю ее читателям в простой и доступной «упаковке»
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Россия Донбасс ДНР война российские войска
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