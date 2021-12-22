В России начали вербовать наемников для "боевой командировки" на Донбасс

В России вербовщики в течение последних нескольких месяцев набирают группы наемников для "боевой командировки на Донбасс". При этом, никаких объяснений, что они там будут делать и кто ими будет руководить.

Об этом сами наемники с боевым опытом рассказали корреспонденту издания "Медуза".

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Восемь собеседников издания рассказали, что сейчас набор продолжается в России и на территориях так называемых "Л/ДНР". Начался он три месяца назад, при этом, некоторые из наемников получили предложения всего несколькими неделями ранее. Один из них, который знаком с обстоятельствами набора рассказал, что в Москве пытаются собрать около 120 "россиян с боевым опытом", готовых отправиться на три месяца в Донецк. Наемники называют мошенничеством предложенные условия командировки.

"Прозвучала замечательная фраза: все снаряжение ищете на месте. Кто в теме, понимает, что на этом моменте уже можно начинать прикалываться и смеяться", - рассказал один из наемников.

Другой собеседник - боевик ЧВК "Вагнера" рассказал, что ему осенью предложили поехать в Украину, но тот отказался, заметив, что уже несколько лет не было такого масштабного набора на украинское направление. Зарплата боевика должна была составить 240 тысяч рублей (почти 90 тысяч гривен), а тренировочная база Минобороны РФ расположена под Ростовом-на-Дону в Веселом. В то же время, в слова вербовщиков, что те сотрудничают с Минобороны РФ не верят, потому что те, мол, не могут назвать конкретных лиц, не рассказывают об условиях контракта, а пункт о заработке значительно отличается в разных случаях.

"Платят 160 (тысяч рублей) в располаге (на месте базирования) и 320 на фронте — это ложь, просто ложь. Дураков ищут. Главное требование - чтобы ты приехал и заткнул собой дыру в корпусе", - сказал собеседник издания.

Есть предположение, что наемников не будут привлекать к полномасштабной войне против Украины, но могут поставить охранять определенные объекты или зачищать от "местного бандитизма".

"Сказали: идти освобождать Новороссию. Я на это улыбнулся и такой: ты е**нулся?", - сказал собеседник издания.

Источники также рассказали, что на территории "Л/ДНР" уже собрали некоторые формирования - "бригады Дирлевангера". Их назвали в честь командира СС, который во время Второй мировой войны прославился массовыми убийствами мирного населения. В эти группы вошли бывшие уголовные заключенные, возрастом старше 45 лет.

Собеседники не считают, что перед наемниками могут поставить реальные боевые задачи. Зато в РФ некоторые не верят, что Россия решится на вторжение и все закончится "тупиком" или провалом. Ведь уровень подготовки этих наемников слишком низок и настоящие специалисты сейчас находятся либо в Африке, либо в Сирии.

"Туда просто не хотят ехать, потому что там (украинская) регулярная армия. Против нее очень сложно воевать. Если есть регулярная армия, то потери будут большими", - рассказал ветеран "ЧВК Вагнера".

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