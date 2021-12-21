В РФ заявили, что американцы готовят провокации с химическим оружием на Донбассе

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что американцы на Донбассе готовят провокации. В частности, якобы они планируют использовать химиеское оружие.

Об этом он заявил в эфире телеканала Россия 24”.

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Заявление РФ по американцам на Донбассе

По словам Шойгу, уже якобы зафиксировано присутствие более 120 американских ЧВК. В частности, речь идет об Авдеевке и Приазовском.

Также он заявил, что огневые позиции обустраивают в жилых домах и социально значимых объектах. Кроме того, украинских военных якобы готовят к спецоперациям, а “радикальные вооруженные группировки” - к боевым действиям.

Министр обороны РФ подчеркнул, что в Авдеевку уже якобы завезли резервы неизвестного химического вещества.

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