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В РФ заявили, что американцы готовят провокации с химическим оружием на Донбассе

Безопасность
21 декабря 14:08
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В частности, Шойгу сказал, что якобы американцы обустраивают позиции в жилых домах
В РФ заявили, что американцы готовят провокации с химическим оружием на Донбассе

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что американцы на Донбассе готовят провокации. В частности, якобы они планируют использовать химиеское оружие.

Об этом он заявил в эфире телеканала Россия 24”.

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Заявление РФ по американцам на Донбассе

По словам Шойгу, уже якобы зафиксировано присутствие более 120 американских ЧВК. В частности, речь идет об Авдеевке и Приазовском.

Также он заявил, что огневые позиции обустраивают в жилых домах и социально значимых объектах. Кроме того, украинских военных якобы готовят к спецоперациям, а “радикальные вооруженные группировки” - к боевым действиям.

Министр обороны РФ подчеркнул, что в Авдеевку уже якобы завезли резервы неизвестного химического вещества.

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Автор публикации
Ярослав Коджушко
В 2018 году закончил Сумской Государственный университет по специальности "Реклама и PR". Тогда же переехал из Сум в Киев, где сразу нашел себя в журналистике, а позже получил магистра по этой специальности в родном СумДу. Увлекаюсь кинематографом и более 2 лет писал о нем на Bigmir.net, там и работал кинокритиком. С начала пандемии решил, что надо двигаться дальше и расширять спектр тем. Так впоследствии и попал в Live.Network.
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Россия США Донбасс война Украина
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