live
live
LIVE онлайн
Киев
-11°
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Киев
-11°
Пробки
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Киев
Выберите язык

СБУ задержала экс-чиновника ВСУ, который хотел передать РФ секретные данные о ПВО Украины

Безопасность
21 декабря 11:20
read-icon ~ 1 мин.
views-icon 117
views-icon
Читать на украинском
Злоумышленник незаконно копировал на рабочем месте закрытые оборонные ведомости
СБУ задержала экс-чиновника ВСУ, который хотел передать РФ секретные данные о ПВО Украины

Военная контрразведка разоблачила в Днепропетровской области бывшего чиновника Вооруженных сил Украины, который собирал секретные военные сведения.

Об этом информирует пресс-центр СБУ.

Читайте также: Выходные на Новый год и Рождество 2022: сколько дней будут отдыхать украинцы

Предотвращение передачи спецслужбам РФ секретных данных

Отмечается, что экс-военный незаконно копировал на рабочем месте закрытые оборонные ведомости. Речь идет, в частности, о материалах по организации системы управления войсками противовоздушной обороны Украины.

Для этого он противоправно вмешивался в автоматизированные информационные системы подразделения. Добытые секретные материалы злоумышленник хранил дома.

Во время обысков в его доме обнаружили флеш-носители с тайной военной информацией, компьютерную технику и средства связи с доказательствами противоправной деятельности.

По данным СБУ, тайную информацию он пытался передать представителям спецслужб РФ. Для этого планировал поехать в Россию под видом посещения родственников.

Следователи СБУ начали уголовное производство по ч. 2 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией лицом, не имеющим права доступа к ней) и ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации).

Другие разоблачения СБУ

Последние новости по теме:
author
Автор публикации
Алина Вишневская
Свой профессиональный путь в СМИ начала в 2013 году. Сейчас работаю для Новини.Live. Пишу об интересном и важном для общества
Поделиться публикацией

Смешно

LOLStateNormal 0

Вот это да!

WowStateNormal 0

Печально

SadStateNormal 0

Возмутительно

AngryStateNormal 0
views-icon 117
СБУ Россия
Больше оперативных новостей ищите в
Похожие новости
Несмотря на усиление "режима тишины", боевики на Донбассе трижды обстреляли украинские позиции

Несмотря на усиление "режима тишины", боевики на Донбассе трижды обстреляли украинские позиции

23 декабря 19:45

Безопасность
Усиление "режима тишины" на Донбассе: Залужный рассказал, как будут действовать ВСУ в случае обстрелов боевиков

Усиление "режима тишины" на Донбассе: Залужный рассказал, как будут действовать ВСУ в случае обстрелов боевиков

23 декабря 15:22

Безопасность
На Донбассе полностью прекратились обстрелы после переговоров ТКГ

На Донбассе полностью прекратились обстрелы после переговоров ТКГ

23 декабря 07:58

Безопасность
Военные ВСУ отбили ночное наступление боевиков РФ в Луганской области. Видео

Военные ВСУ отбили ночное наступление боевиков РФ в Луганской области. Видео

22 декабря 16:46

Безопасность
Главная Безопасность СБУ задержала экс-чиновника ВСУ, который хотел передать РФ секретные данные о ПВО Украины
Этот сайт использует cookie-файлы.
Больше информации Согласен