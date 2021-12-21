СБУ задержала экс-чиновника ВСУ, который хотел передать РФ секретные данные о ПВО Украины

Военная контрразведка разоблачила в Днепропетровской области бывшего чиновника Вооруженных сил Украины, который собирал секретные военные сведения.
Об этом информирует пресс-центр СБУ.
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Отмечается, что экс-военный незаконно копировал на рабочем месте закрытые оборонные ведомости. Речь идет, в частности, о материалах по организации системы управления войсками противовоздушной обороны Украины.
Для этого он противоправно вмешивался в автоматизированные информационные системы подразделения. Добытые секретные материалы злоумышленник хранил дома.
Во время обысков в его доме обнаружили флеш-носители с тайной военной информацией, компьютерную технику и средства связи с доказательствами противоправной деятельности.
По данным СБУ, тайную информацию он пытался передать представителям спецслужб РФ. Для этого планировал поехать в Россию под видом посещения родственников.
Следователи СБУ начали уголовное производство по ч. 2 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией лицом, не имеющим права доступа к ней) и ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации).