Российские наемники ранили воина ВСУ на Донбассе

За прошедшие сутки, 21-го декабря, российско-оккупационные войска на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов был ранен украинский военный.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

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Обстрелы на Донбассе

Так, боевики ударили из минометов 120-го калибра вблизи Марьинки, а в направлении Широкино - из стрелкового оружия. Также в районе Красногоровки был уничтожен вражеский беспилотник типа “Квадро”.

В результате этого было получено ранение украинским защитником, который был эвакуирован в лечебное учреждение. Его состояние оценивают как средней тяжести.

“Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы”, - говорится в сообщении.

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