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Российские наемники ранили воина ВСУ на Донбассе

За прошедшие сутки, 21-го декабря, российско-оккупационные войска на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов был ранен украинский военный.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

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Обстрелы на Донбассе

Так, боевики ударили из минометов 120-го калибра вблизи Марьинки, а в направлении Широкино - из стрелкового оружия. Также в районе Красногоровки был уничтожен вражеский беспилотник типа “Квадро”.

В результате этого было получено ранение украинским защитником, который был эвакуирован в лечебное учреждение. Его состояние оценивают как средней тяжести.

“Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы”, - говорится в сообщении.

Война на Донбассе - последние новости:

  • Российский президент Владимир Путин еще не определился, готов он к полномасштабному вторжению на территорию Украины или нет. Для него непонятно, будут ли те негативные последствия, которые он получит от вторжения, преобладать над "положительными" по его мнению.
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Автор публикации
Ярослав Коджушко
В 2018 году закончил Сумской Государственный университет по специальности "Реклама и PR". Тогда же переехал из Сум в Киев, где сразу нашел себя в журналистике, а позже получил магистра по этой специальности в родном СумДу. Увлекаюсь кинематографом и более 2 лет писал о нем на Bigmir.net, там и работал кинокритиком. С начала пандемии решил, что надо двигаться дальше и расширять спектр тем. Так впоследствии и попал в Live.Network.
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зона ООС Донбасс война российские войска ВСУ обстрелы
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