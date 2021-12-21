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Оккупанты на Донбассе ранили украинского бойца

За прошедшие сутки, 20-го декабря, российско-оккупационные войска на Донбассе 4 раза нарушили режим прекращения огня. В результате был ранен украинский боец.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

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Обстрелы на Донбассе

Так, вблизи Гнутового и Водяного враг при помощи беспилотников сбросил выстрелы ВОГ-17. А в направлении Новолуганського ударили из автоматических станковых гранатометов. Также в сторону Невельского открывался огонь из минометов калибра 120 мм.

Также по состоянию на 7 утра 21-го декабря оккупанты обстреляли Широкино из станкового оружия. В результате обстрелов был ранен украинский военный. Ему оказали помощь и госпитализировали, а сейчас его состояние - средней тяжести.

Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.

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Автор публикации
Ярослав Коджушко
В 2018 году закончил Сумской Государственный университет по специальности "Реклама и PR". Тогда же переехал из Сум в Киев, где сразу нашел себя в журналистике, а позже получил магистра по этой специальности в родном СумДу. Увлекаюсь кинематографом и более 2 лет писал о нем на Bigmir.net, там и работал кинокритиком. С начала пандемии решил, что надо двигаться дальше и расширять спектр тем. Так впоследствии и попал в Live.Network.
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зона ООС Донбасс война российские войска ВСУ обстрелы
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