Экс-спикер Генштаба объяснил, готов ли Путин напасть на Украину в ближайшие дни

Российский президент Владимир Путин еще не определился, готов ли он к полномасштабному вторжению на территорию Украины или нет. Для него непонятно, будут ли те негативные последствия, которые он получит от вторжения, преобладать над "положительными", по его мнению.

Об этом Новини.LIVE сказал Владислав Селезнев, военный эксперт и экс-спикер Генерального штаба ВСУ.

"Готов ли Путин в ближайшее время напасть на Украину – вопрос дискуссионный. Как по мне, он еще не определился. Будут ли те преференции, которые получит РФ в результате вооруженной агрессии в отношении Украины, преобладающими над негативными последствиями для экономики РФ – вопрос пока на уровне обсуждения и принятия решений", - сказал он.

На уточнение Новини.LIVE, если же Путин все-таки решится напасть, Селезнев указал на его приверженность к долгой игре.

"Движения войсками вблизи наших границ весной, в конце-концов трансформировались в очную встречу с Джо Байденом. Путин хочет стать игроком мирового, а не регионального уровня. Об этом свидетельствует недавний ультиматум РФ по нерасширению НАТО. Там хотят, чтобы с ними считался весь мир", - заверил Селезнев.

С другой стороны, по его мнению, есть консолидированная позиция НАТО, США не только в контексте "ничего об Украине без Украины", а и вообще по возможностям мировых государств влиять на политику Украины. В том числе есть четкий месседж относительно коммуникации Украина-НАТО: мнение РФ не будет влиять на вступление Украины в состав Альянса.

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