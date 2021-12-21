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Экс-спикер Генштаба объяснил, готов ли Путин напасть на Украину в ближайшие дни

Безопасность
21 декабря 16:10
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Он также напомнил о консолидированной позиции НАТО и США
Экс-спикер Генштаба объяснил, готов ли Путин напасть на Украину в ближайшие дни

Российский президент Владимир Путин еще не определился, готов ли он к полномасштабному вторжению на территорию Украины или нет. Для него непонятно, будут ли те негативные последствия, которые он получит от вторжения, преобладать над "положительными", по его мнению.

Об этом Новини.LIVE сказал Владислав Селезнев, военный эксперт и экс-спикер Генерального штаба ВСУ.

"Готов ли Путин в ближайшее время напасть на Украину – вопрос дискуссионный. Как по мне, он еще не определился. Будут ли те преференции, которые получит РФ в результате вооруженной агрессии в отношении Украины, преобладающими над негативными последствиями для экономики РФ – вопрос пока на уровне обсуждения и принятия решений", - сказал он.

На уточнение Новини.LIVE, если же Путин все-таки решится напасть, Селезнев указал на его приверженность к долгой игре.

"Движения войсками вблизи наших границ весной, в конце-концов трансформировались в очную встречу с Джо Байденом. Путин хочет стать игроком мирового, а не регионального уровня. Об этом свидетельствует недавний ультиматум РФ по нерасширению НАТО. Там хотят, чтобы с ними считался весь мир", - заверил Селезнев.

С другой стороны, по его мнению, есть консолидированная позиция НАТО, США не только в контексте "ничего об Украине без Украины", а и вообще по возможностям мировых государств влиять на политику Украины. В том числе есть четкий месседж относительно коммуникации Украина-НАТО: мнение РФ не будет влиять на вступление Украины в состав Альянса.

Путин может напасть в ближайшие дни - последние новости

  • Разведчики Великобритании предостерегли правительство своей страны относительно возможного нападения России на Украину. Они выяснили, что Россия может напасть на Украину в ближайшее время – накануне католического Рождества.
  • По словам главы Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерала армии Украины Николая Маломужа, данные великобританских разведчиков о возможном военном вторжении России на территорию Украины накануне 25 декабря – сигнал на опережение для России о том, что мир в курсе планов Кремля.
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Автор публикации
Мария Колесник
Начала свой путь в журналистике в 2016 году в газете. С тех пор профессия давала мне разные роли - от редактора Lifestyle-рубрик до заместителя шеф-редактора на сайте Новини.LIVE.
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Донбасс война Владимир Путин
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