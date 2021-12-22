live
live
LIVE онлайн
Киев
-11°
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Киев
-11°
Пробки
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Киев
Выберите язык

Боевые стрельбы из "Джавелинов" впервые устроили на Донбассе. Эффектное видео

Безопасность
22 декабря 14:30
read-icon ~ 1 мин.
views-icon 342
views-icon
Читать на украинском
Сейчас на вооружении ВСУ почти 100 "Джавелинов"
Боевые стрельбы из "Джавелинов" впервые устроили на Донбассе. Эффектное видео

В зоне проведения ООС в Донецкой области состоялись боевые стрельбы из американских противотанковых ракетных комплексов "Джавелин". На Донбассе их применили впервые.

Видео стрельб опубликовали в Telegram-канале телеканала "Дом".

Читайте также: Украина получила от США 30 Javelin и 180 ракет к ним, - Арестович

Первое применение "Джавелинов" на Донбассе

Ракеты "Джавелинов" после пуска могут сами наводиться на цель, позволяющую достигать почти стопроцентной точности стрельбы. Это считают их главным преимуществом.

Сейчас на вооружении ВСУ почти 100 "Джавелинов" и около 500 ракет к ним. Их могут применить в случае полномасштабного российского вторжения.

Другие новости о "Джавелинах":

Последние новости по теме:
author
Автор публикации
Надя Кибукевич
В 2018 году поступила в Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова, где учусь на специальности «Журналистика». Но свой настоящий профессиональный путь уверенно начинаю в холдинге LIVE.Network. Пишу новости обо всем и для всех.
Поделиться публикацией

Смешно

LOLStateNormal 0

Вот это да!

WowStateNormal 0

Печально

SadStateNormal 0

Возмутительно

AngryStateNormal 0
views-icon 342
Донбасс стрельба Javelin
Больше оперативных новостей ищите в
Похожие новости
Несмотря на усиление "режима тишины", боевики на Донбассе трижды обстреляли украинские позиции

Несмотря на усиление "режима тишины", боевики на Донбассе трижды обстреляли украинские позиции

23 декабря 19:45

Безопасность
Усиление "режима тишины" на Донбассе: Залужный рассказал, как будут действовать ВСУ в случае обстрелов боевиков

Усиление "режима тишины" на Донбассе: Залужный рассказал, как будут действовать ВСУ в случае обстрелов боевиков

23 декабря 15:22

Безопасность
На Донбассе полностью прекратились обстрелы после переговоров ТКГ

На Донбассе полностью прекратились обстрелы после переговоров ТКГ

23 декабря 07:58

Безопасность
Военные ВСУ отбили ночное наступление боевиков РФ в Луганской области. Видео

Военные ВСУ отбили ночное наступление боевиков РФ в Луганской области. Видео

22 декабря 16:46

Безопасность
Главная Безопасность Боевые стрельбы из "Джавелинов" впервые устроили на Донбассе. Эффектное видео
Этот сайт использует cookie-файлы.
Больше информации Согласен