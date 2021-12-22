Боевые стрельбы из "Джавелинов" впервые устроили на Донбассе. Эффектное видео

В зоне проведения ООС в Донецкой области состоялись боевые стрельбы из американских противотанковых ракетных комплексов "Джавелин". На Донбассе их применили впервые.
Видео стрельб опубликовали в Telegram-канале телеканала "Дом".
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Ракеты "Джавелинов" после пуска могут сами наводиться на цель, позволяющую достигать почти стопроцентной точности стрельбы. Это считают их главным преимуществом.
Сейчас на вооружении ВСУ почти 100 "Джавелинов" и около 500 ракет к ним. Их могут применить в случае полномасштабного российского вторжения.