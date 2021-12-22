Боевые стрельбы из "Джавелинов" впервые устроили на Донбассе. Эффектное видео

В зоне проведения ООС в Донецкой области состоялись боевые стрельбы из американских противотанковых ракетных комплексов "Джавелин". На Донбассе их применили впервые.

Видео стрельб опубликовали в Telegram-канале телеканала "Дом".

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Первое применение "Джавелинов" на Донбассе

Ракеты "Джавелинов" после пуска могут сами наводиться на цель, позволяющую достигать почти стопроцентной точности стрельбы. Это считают их главным преимуществом.

Сейчас на вооружении ВСУ почти 100 "Джавелинов" и около 500 ракет к ним. Их могут применить в случае полномасштабного российского вторжения.

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