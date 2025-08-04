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Главная arrow Рынок труда arrow Зарплаты в Киеве в августе — сколько в среднем платят жителям arrow

Зарплаты в Киеве в августе — сколько в среднем платят жителям

4 августа 2025 19:53
Елена Босык - Редактор
Елена Босык
Редактор
Какая средняя зарплата в Киеве — ситуация на рынке труда в августе
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Елена Босык - Редактор
Елена Босык
Редактор

Рынок труда в Киеве в августе 2025 года кардинально не изменился, если сравнивать с июлем. Так, показатель средней зарплаты остается на отметке в 30 тысяч гривен.

Редакция Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

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Какова средняя зарплата в Киеве

Как свидетельствуют данные на кадровом портале Work.ua, среднюю зарплату вычислили после анализа 55 526 вакансий. При этом распределение зарплат довольно неоднородно. Так, нижняя граница составляет 19 тысяч гривен, а верхняя — 51 тысячу гривен.

Примечательно, что за год доходы жителей столицы выросли на 20% (или на 5 тысяч гривен), ведь в прошлом году в августе работодатели столицы в среднем платили своим работникам 25 тысяч гривен.

Кто в Киеве зарабатывает больше всего

Средняя зарплата в различных сферах деятельности в Киеве такова:

  • топ-менеджер — 85 тысяч гривен;
  • риелтор — 76,2 тысячи гривен;
  • тим лид — 75 тысяч гривен;
  • директор по логистике — 75 тысяч гривен;
  • медиабайер — 57 тысяч гривен;
  • оклейщик — 45 тысяч гривен;
  • ветеринар — 45 тысяч гривен;
  • офтальмолог — 35 тысяч гривен;
  • садовник — 30 тысяч гривен;
  • преподаватель немецкого — 30 тысяч гривен.

О чем еще стоит знать

Из-за полномасштабной войны с РФ на рынке труда наиболее востребованными специальностями являются рабочие. Гражданам на таких должностях могут платить от 50 до 100 тысяч гривен, тогда как молодым бухгалтерам и юристам предлагают от 20 до 40 тысяч гривен.

Ранее мы рассказывали, могут ли учителя рассчитывать на повышение зарплат в 2025 году. Ответ на этот вопрос озвучил председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак. Узнавайте также, сколько зарабатывают специалисты по сопровождению ветеранов.

Киев зарплаты выплаты деньги средняя зарплата
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