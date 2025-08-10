Средняя зарплата вырастет до 39 тыс. гривен

Деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Средняя зарплата украинцев до 2028 года будет расти почти на 5 тыс. грн ежегодно. Таким образом через три года она может достичь 39 758 гривен.

Об этом свидетельствует принятое правительством постановление от 06 августа 2025 г. № 946 "Об одобрении Прогноза экономического и социального развития Украины на 2026-2028 годы".

Прогноз правительства по развитию экономики

В новом прогнозе развития экономики заложены два возможных сценария. Оптимистичный предусматривает существенное улучшение ситуации с безопасностью, начиная с 2026 года. Зато пессимистический сценарий основывается на предположении о сохранении полномасштабной военной агрессии со стороны России.

По первому сценарию (оптимистическому) номинальная среднемесячная зарплата, брутто, будет расти так:

2026 год — 30 240 грн;

2027 — 35 268 грн;

2028 год — 39 758 грн.

При пессимистическом сценарии, то есть в случае продолжения активной фазы войны, прогнозируются следующие заработные платы:

2026 год — 30 032 грн;

2027 — 34 808 грн;

2028 — 39 436 грн.

Также, согласно первому прогнозу, правительство ожидает, что количество занятых экономической деятельностью в возрасте 15-70 лет, возрастет с 13 млн до 13,2 млн человек в 2026-2028 годы.

По оптимистическому сценарию безработица вырастет с 12,9% в 2026 до 13,3% в 2027, и дальнейший спад до 12,8% в 2028. По пессимистическому - ежегодный рост с 12,6% в 2026 до 12,8% в 2028.

