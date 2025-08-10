Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок труда Средняя зарплата достигнет 39 тыс. гривен — названо дату

Средняя зарплата достигнет 39 тыс. гривен — названо дату

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2025 09:12
Средняя зарплата вырастет до 39 тыс. гривен
Деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Средняя зарплата украинцев до 2028 года будет расти почти на 5 тыс. грн ежегодно. Таким образом через три года она может достичь 39 758 гривен.

Об этом свидетельствует принятое правительством постановление от 06 августа 2025 г. № 946 "Об одобрении Прогноза экономического и социального развития Украины на 2026-2028 годы".

Реклама
Читайте также:

Прогноз правительства по развитию экономики

В новом прогнозе развития экономики заложены два возможных сценария. Оптимистичный предусматривает существенное улучшение ситуации с безопасностью, начиная с 2026 года. Зато пессимистический сценарий основывается на предположении о сохранении полномасштабной военной агрессии со стороны России.

По первому сценарию (оптимистическому) номинальная среднемесячная зарплата, брутто, будет расти так:

  • 2026 год — 30 240 грн;
  • 2027 — 35 268 грн;
  • 2028 год — 39 758 грн.

При пессимистическом сценарии, то есть в случае продолжения активной фазы войны, прогнозируются следующие заработные платы:

  • 2026 год — 30 032 грн;
  • 2027 — 34 808 грн;
  • 2028 — 39 436 грн.

Также, согласно первому прогнозу, правительство ожидает, что количество занятых экономической деятельностью в возрасте 15-70 лет, возрастет с 13 млн до 13,2 млн человек в 2026-2028 годы.

По оптимистическому сценарию безработица вырастет с 12,9% в 2026 до 13,3% в 2027, и дальнейший спад до 12,8% в 2028. По пессимистическому - ежегодный рост с 12,6% в 2026 до 12,8% в 2028.

Напомним, ранее мы писали, как изменились зарплаты в Киеве в августе. Показатель средней зарплаты остается на отметке в 30 тысяч гривен.

Также мы сообщали, какие профессии в Украине сейчас являются дефицитными. На этих должностях можно зарабатывать до 100 тыс. грн.

работа безработица прогнозы правительство средняя зарплата
Елена Босык - Редактор
Автор:
Елена Босык
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации