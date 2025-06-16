Апскиллинг работников — как компании развивают бизнес изнутри

Как компании открывают новые роли внутри, а не снаружи
Мир изменился. Массовый найм больше не гарантирует результатов, а рынок кандидатов - нестабилен как никогда. После лет "экстенсивного" роста, когда новые роли означали новых людей, компании начинают оглядываться по-другому.
Мы в PPower ежедневно сталкиваемся с нехваткой кадров, когда выборка очень низкая. А что, если идеальный специалист уже здесь — в вашей команде? Просто ему нужен новый трек.
И именно здесь на арену выходит рескиллинг и апскиллинг — подходы, которые не только сохраняют команду, но и трансформируют компанию изнутри.
Почему апскиллинг стал "мастхэв"?
Есть несколько очевидных причин, которые ощущаем ежедневно:
Рынок не успевает за спросом. Найти опытного аналитика или DevOps может занимать месяцы. Или их просто нет в стране.
Релокация и война повлияли на мобильность. Не каждый готов менять город или работать офлайн. Это реальность, с которой сталкиваются даже крупнейшие компании.
Люди истощены. Многие не ищут "новое место", а хотят перемен в знакомой среде. Это о доверии и безопасности.
Технологии развиваются слишком быстро. Иногда проще обучить своего, чем адаптировать новичка.
Как следствие — компании осознают: внутренние трансформации — не только эффективны, но и экономически оправданы. В среднем адаптация внутреннего кандидата проходит в 2-3 раза быстрее, чем внешнего.
Апскиллинг и рескиллинг — в чем разница?
Апскиллинг — это когда мы "наращиваем" знания в рамках текущей роли. Например, маркетолог изучает новые AI-инструменты или тренируется работать с аналитикой.
Рескиллинг — это смена направления. Например, HR переходит в продакт-менеджмент, сейлз — в клиентское сопровождение, менеджер проектов - в аналитику.
Оба подхода требуют времени и доверия. Но дают мощный эффект: сотрудник не просто учится — он видит перспективу. И остается в компании дольше.
Как это выглядит на практике?
Кейс: IBM (IT)
В 2021 году компания запустила глобальную программу SkillsBuild - масштабную инициативу внутреннего апскиллинга. Основная цель — перепрофилирование сотрудников из традиционных технических ролей в направления AI, data science, кибербезопасность и cloud.
Что сделали:
- создали платформу обучения с микрокурсами и сертификацией;
- привлекли более 90 000 участников за год;
- акцентировали внимание на переходах из non-tech в tech (например, из продаж в аналитику);
- 30% вакансий закрыли через внутреннюю мобильность.
Результат:
- снижение текучести среди mid/senior-специалистов;
- +80% вовлеченности тех, кто прошел программу;
- место в топе рейтинга LinkedIn за развитие талантов.
Кейс: "Новая почта" (не-IT)
Компания создала Академию развития сотрудников. Программы — для всех: от сортировщиков до руководителей регионов.
Что сделали:
- создали обучающие треки для развития: курьеры становились руководителями, операторы — тренерами, менеджеры — управленцами;
- использовали blended learning: e-learning + менторство + стажировка.
Результат:
- более 3 500 сотрудников прошли обучение за год;
- 80% руководителей отделений — из внутреннего резерва;
- уровень удержания в регионах вырос более чем на 25%.
3 инструмента, которые стоит иметь каждой компании в 2025 году
- Прозрачные карьерные маршруты. Люди должны видеть, куда двигаться. Это — фундамент мотивации.
- Обучение — часть культуры. Не обязательно создавать L&D-департамент сразу. Начните с малого: внутренние курсы, менторы, обмен опытом. Главное — регулярность.
- Публичное признание апскилла. Человек должен чувствовать: его развитие важно. Это может быть новая роль, бонус, участие в новых проектах.
Это работает, потому что внутри уже есть доверие. Есть знание контекста. Есть желание остаться. И когда бизнес дает возможность расти — это всегда игра в плюс. Для людей, для компании, для стабильности.
2025 - это год, когда мы перестаем искать "идеального кандидата". И начинаем создавать его сами. В собственной команде. Системно и с доверием.
Читайте Новини.LIVE!