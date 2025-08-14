Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихология1ИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Психология1 Психологически зрелый человек — какой он на самом деле

Психологически зрелый человек — какой он на самом деле

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2025 06:33
Что свидетельствует о психологической зрелости человека — проверьте, есть ли у вас эти признаки
Девушка улыбается. Фото: Freepik
Ключевые моменты Признаки, что указывают на психологическую зрелость человека

Все часто говорят о психологической зрелости, однако мало кто понимает, что же это на самом деле. Есть несколько признаков, которые укажут на то, что человек уже по-настоящему взрослый.

Об этом рассказала психолог Анна Богомолец в комментарии РБК-Україна.

Реклама
Читайте также:

Признаки, что указывают на психологическую зрелость человека

По словам психолога, быть взрослым — это принять себя полностью. Такие люди не убегают от себя, а с достоинством признают как собственные достоинства, так и недостатки. Взрослые личности осознают, что только они сами могут творить свою судьбу и не перекладывают ответственность за свою жизнь на кого-то.

"Психологически взрослый человек — это не о безупречности. Это о партнерстве с собой, где ты и хозяин, и слуга одновременно", — отмечает Анна Богомолец.

Ознаки, що вказують на психологічну зрілість людини
Девушка держит телефон в руках. Фото: Freepik

Как подчеркивает эксперт, сегодня психологическая зрелость выражается в балансе между аутентичностью и адаптивностью. Полностью сформированная личность всегда сознательно выбирает то, что соответствует ее сущности. Есть и еще несколько основных признаков, которые указывают на то, что человек действительно эмоционально взрослый:

  • эмпатия, которая направлена, в первую очередь, на себя — только так можно действительно слышать других;
  • умение удерживать противоречия — несколько совершенно разных взглядов или мнений одновременно;
  • сознательный уход за собой — как за телом, а как за чувствами и желаниями.

В конце психолог отмечает, что быть взрослым — это не значит все успевать. Зрелость — это о том, чтобы быть в контакте с собой и воспринимать собственное "я" во всей изменчивости мира.

Напомним, ранее мы писали о том, какие суперспособности имеют интроверты.

Также мы рассказывали о советах Конфуция, которые помогут избавиться от злости.

психология эмоции интересные факты психологическое состояние советы психолога
Ирина Карпач - Редактор
Автор:
Ирина Карпач
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации