Что свидетельствует о психологической зрелости человека — проверьте, есть ли у вас эти признаки

Все часто говорят о психологической зрелости, однако мало кто понимает, что же это на самом деле. Есть несколько признаков, которые укажут на то, что человек уже по-настоящему взрослый.

Об этом рассказала психолог Анна Богомолец в комментарии РБК-Україна.

Признаки, что указывают на психологическую зрелость человека

По словам психолога, быть взрослым — это принять себя полностью. Такие люди не убегают от себя, а с достоинством признают как собственные достоинства, так и недостатки. Взрослые личности осознают, что только они сами могут творить свою судьбу и не перекладывают ответственность за свою жизнь на кого-то.

"Психологически взрослый человек — это не о безупречности. Это о партнерстве с собой, где ты и хозяин, и слуга одновременно", — отмечает Анна Богомолец.

Как подчеркивает эксперт, сегодня психологическая зрелость выражается в балансе между аутентичностью и адаптивностью. Полностью сформированная личность всегда сознательно выбирает то, что соответствует ее сущности. Есть и еще несколько основных признаков, которые указывают на то, что человек действительно эмоционально взрослый:

эмпатия, которая направлена, в первую очередь, на себя — только так можно действительно слышать других;

умение удерживать противоречия — несколько совершенно разных взглядов или мнений одновременно;

сознательный уход за собой — как за телом, а как за чувствами и желаниями.

В конце психолог отмечает, что быть взрослым — это не значит все успевать. Зрелость — это о том, чтобы быть в контакте с собой и воспринимать собственное "я" во всей изменчивости мира.

