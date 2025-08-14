Видео
Самая жестокая форма психологического насилия — как ее распознать

Самая жестокая форма психологического насилия — как ее распознать

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2025 17:50
Новая форма манипулятивного абьюза — почему ее считают самой опасной
Расстроенная женщина. Фото: Freepik
Ключевые моменты Чем опасен гостинг

Многие сталкивались с манипуляциями и абьюзом в отношениях. Бывало и такое, что партнер мог просто покинуть свою вторую половинку и исчезнуть из ее жизни без объяснений. Это и называется гостингом. Он считается одной из самых жестких форм психологического насилия.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Читайте также:

Чем опасен гостинг

Как отмечают психологи, одним из проявлений гостинга является тотальное игнорирование партнера. Например, человек просто исчезает и не отвечает на звонки или сообщения. Он не объясняет свое поведение и просто игнорирует вас. Фактически речь идет о резком прекращении любых отношений без шансов на их восстановление.

Обычно гостинг используется после определенного любовного периода. Манипулятор сознательно делает все, чтобы человек максимально привык к нему и увлекся. Он говорит красивые слова, дарит дорогие подарки и делает все, что вы захотите. В конце концов это приводит к сильной эмоциональной привязанности. В момент, когда эффект достигает максимального воздействия, манипулятор резко и без объяснений исчезает.

Чим небезпечний гостинг
Плохие отношения между парой. Фото: Freepik

Жертва такого приема сразу же начинает испытывать сильный стресс и депрессию. Она будто теряет все положительные эмоции в один момент. Единственное, чего хочется человеку, вернуть все назад. Он будет пытаться восстановить общение любой ценой. В такие моменты жертва чувствует себя так, будто она никому кроме манипулятора не нужна.

Манипулятор становится главной целью в жизни человека. Он забывает обо всем и теряет веру в себя. При этом, абьюзер сознательно время от времени появляется в жизни бывшего партнера, чтобы эффект гостинга не исчезал. Это дает ему возможность полностью взять человека под контроль. Такой жестокий прием может настолько сломать психику, что жертва даже станет задумываться о самоубийстве или самокалечении, чтобы уменьшить свою боль.

Напомним, ранее мы писали о том, как ведет себя абьюзер в ссоре — типичные фразы.

Также мы рассказывали о том, какие типы мужчин лучше обходить стороной — с ними женщина будет несчастной.

психология опасность абьюзер манипуляция отношения
Ирина Карпач - Редактор
Автор:
Ирина Карпач
