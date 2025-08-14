Испанец нашел интересный способ различать украинцев и русских благодаря одному слову

Мужчина и женщина разговаривают. Фото: Freepik

Украинка, переехавшая в Испанию, рассказала об уникальной особенности, благодаря которой иностранцы различают украинцев и россиян. Таким лайфхаком с ней поделился испанский фармацевт. Он заметил, что украинцы всегда используют перед началом предложения одно слово.

Об этом пишет ТСН.

Какое слово отличает украинцев от россиян

Испанец заметил, что украинцы часто начинают предложения со слова "так". Благодаря этому простому наблюдению иностранец начал легко замечать разницу между представителями двух национальностей.

"Я раньше вообще не замечала, что я использую это слово. А теперь, когда я осознала, я действительно это вижу. Это лайфхак, которого я не ожидала вообще", — отмечает блогерша.

Многим украинцам это действительно откликнулось. В комментариях под видео многие поделились собственными наблюдениями и отметили, что действительно слово "так" часто ставится в начале предложения. Например, "Так, можно мне, пожалуйста, эти лекарства" или "Так, сейчас все сделаем и пойдем отдыхать".

Многие в комментариях признались, что только сейчас осознали, что действительно имеют такую языковую привычку. Россияне же в отличие от украинцев, не говорят таким образом.

Две женщины общаются. Фото: Freepik

"Я ютуб-блогер и снимаю ежедневные влоги. Уже замахалась во время монтажа вырезать начало каждого нового кадра, потому что он всегда начинается с "так", — написала одна из пользовательниц.

При этом, некоторые отметили, что такая привычка может приводить к курьезам. Например, в Швеции "так" означает "спасибо", поэтому местные не всегда понимают, почему украинцы благодарят их еще до того, как что-то попросят.

