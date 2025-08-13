Видео
Лучший психологический триллер Netflix — взбудоражит воображение

Лучший психологический триллер Netflix — взбудоражит воображение

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2025 22:22
Психологический триллер "Женщина в окне" — лента, которая заинтригует каждого
Героиня фильма "Женщина в окне". Фото: кадр из видео
Ключевые моменты Почему стоит посмотреть фильм "Женщина в окне"

Психологический триллер "Женщина в окне", вышедший в 2021 году, стал еще одним любимцем многих зрителей. Эта лента от Netflix захватывает с первой минуты и постоянно держит в напряжении. Для любителей острых ощущений и запутанных детективных историй такой фильм — мастхэв.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Почему стоит посмотреть фильм "Женщина в окне"

С главной героиней ленты, Анной Фокс, происходит трагедия, из-за чего женщина начинает бояться открытых пространств. Это кардинально меняет жизнь бывшего психолога. Она уединяется и время от времени увлекается крепкими напитками.

Будни Анны превращаются в круговорот одних и тех же событий — чтение книг, просмотр телешоу и редкие разговоры с родителями. Хотя и женщина не страдает от такого затворничества, ей все же хочется новых развлечений. Так она начинает следить в окно за жизнью соседей.

В дом напротив как раз засиживается новая семья, которая и становится объектом наблюдений Анны. Сначала пара кажется просто идеальной, но впоследствии все чаще женщина замечает конфликты и скандалы между супругами. В конце концов очередная ссора заканчивается убийством, а Анна становится невольным свидетелем этого.

Однако рассказать о преступлении миру оказывается не так уж и просто. Главная героиня сталкивается с недоверием всех вокруг и вместо того, чтобы свидетельствовать об убийстве, вынуждена доказывать, что она психически здоровый человек. Анна начинает вести собственное расследование, чтобы узнать всю правду о преступлении. Этот фильм точно подойдет тем, кто любит запутанные истории и сложный сюжет.

Ирина Карпач - Редактор
Автор:
Ирина Карпач
