Психологический триллер "Женщина в окне" — лента, которая заинтригует каждого

Героиня фильма "Женщина в окне". Фото: кадр из видео

Психологический триллер "Женщина в окне", вышедший в 2021 году, стал еще одним любимцем многих зрителей. Эта лента от Netflix захватывает с первой минуты и постоянно держит в напряжении. Для любителей острых ощущений и запутанных детективных историй такой фильм — мастхэв.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама

Читайте также:

Почему стоит посмотреть фильм "Женщина в окне"

С главной героиней ленты, Анной Фокс, происходит трагедия, из-за чего женщина начинает бояться открытых пространств. Это кардинально меняет жизнь бывшего психолога. Она уединяется и время от времени увлекается крепкими напитками.

Будни Анны превращаются в круговорот одних и тех же событий — чтение книг, просмотр телешоу и редкие разговоры с родителями. Хотя и женщина не страдает от такого затворничества, ей все же хочется новых развлечений. Так она начинает следить в окно за жизнью соседей.

В дом напротив как раз засиживается новая семья, которая и становится объектом наблюдений Анны. Сначала пара кажется просто идеальной, но впоследствии все чаще женщина замечает конфликты и скандалы между супругами. В конце концов очередная ссора заканчивается убийством, а Анна становится невольным свидетелем этого.

Однако рассказать о преступлении миру оказывается не так уж и просто. Главная героиня сталкивается с недоверием всех вокруг и вместо того, чтобы свидетельствовать об убийстве, вынуждена доказывать, что она психически здоровый человек. Анна начинает вести собственное расследование, чтобы узнать всю правду о преступлении. Этот фильм точно подойдет тем, кто любит запутанные истории и сложный сюжет.

Напомним, ранее мы писали о том, почему стоит посмотреть психологический триллер "Клипни дважды".

Также мы рассказывали о том, какие сериалы 2000-х стали культовыми и не теряют популярности.