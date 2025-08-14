Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихология1ИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Психология1 Лучший фильм про абьюз, который напугает вас — финал поразит

Лучший фильм про абьюз, который напугает вас — финал поразит

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2025 21:29
Лучший фильм об абьюзивных отношениях — задрожите от страха
Главная героиня фильма "Человек-невидимка". Фото: кадр из видео
Ключевые моменты Почему стоит посмотреть фильм "Человек-невидимка"

Зрители заслуженно назвали фильм "Человек-невидимка" лучшей лентой об абьюзивных отношениях. Уже с первых минут становится понятно, что в фильме не все так просто, как кажется.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама
Читайте также:

Почему стоит посмотреть фильм "Человек-невидимка"

События в фильме разворачиваются вокруг Сесилии и ее бойфренда Эдриана. Мужчина — ученый, который в отношениях оказывается жестоким и контролирующим абьюзером. Женщина решает разорвать отношения и вскоре узнает, что Эдриан покончил жизнь самоубийством. Это становится для Сесилии настоящим ударом, однако события, происходящие позже, сводят ее с ума еще больше.

Главная героиня фильма после смерти бывшего будто чувствует, что он постоянно рядом. Сесилия подозревает, что кто-то за ней постоянно следит. С каждым днем женщине становится все хуже. Она едва не сходит с ума из-за мысли о том, что кто-то невидимый действительно находится рядом. Оказывается, что морально униженная женщина с пошатнувшейся психикой становится пешкой в жестокой игре. А близкие люди скорее поверят в ее психическую неуравновешенность, чем помогут выбраться из ловушки.

Психологический триллер "Человек-невидимка" считают лучшей лентой об абьюзе и токсичных отношениях. Она напугает вас до смерти и покажет, на что способны манипулятивные партнеры и чем это опасно. Этот фильм держит в напряжении до последнего, а финал просто поражает.

Напомним, ранее мы писали о психологическом триллере "Женщина в окне", который взбудоражит ваше воображение.

Также мы рассказывали о том, почему комедия "Шоу Трумэна" испугала многих зрителей.

кино психология абьюзер отношения токсичные отношения
Ирина Карпач - Редактор
Автор:
Ирина Карпач
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации