Лучший фильм об абьюзивных отношениях — задрожите от страха

Зрители заслуженно назвали фильм "Человек-невидимка" лучшей лентой об абьюзивных отношениях. Уже с первых минут становится понятно, что в фильме не все так просто, как кажется.

Почему стоит посмотреть фильм "Человек-невидимка"

События в фильме разворачиваются вокруг Сесилии и ее бойфренда Эдриана. Мужчина — ученый, который в отношениях оказывается жестоким и контролирующим абьюзером. Женщина решает разорвать отношения и вскоре узнает, что Эдриан покончил жизнь самоубийством. Это становится для Сесилии настоящим ударом, однако события, происходящие позже, сводят ее с ума еще больше.

Главная героиня фильма после смерти бывшего будто чувствует, что он постоянно рядом. Сесилия подозревает, что кто-то за ней постоянно следит. С каждым днем женщине становится все хуже. Она едва не сходит с ума из-за мысли о том, что кто-то невидимый действительно находится рядом. Оказывается, что морально униженная женщина с пошатнувшейся психикой становится пешкой в жестокой игре. А близкие люди скорее поверят в ее психическую неуравновешенность, чем помогут выбраться из ловушки.

Психологический триллер "Человек-невидимка" считают лучшей лентой об абьюзе и токсичных отношениях. Она напугает вас до смерти и покажет, на что способны манипулятивные партнеры и чем это опасно. Этот фильм держит в напряжении до последнего, а финал просто поражает.

