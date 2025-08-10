Какие знаки Зодиака становятся лучше после отношений — заставляют бывших жалеть

Красивая девушка. Фото: Freepik

Некоторые знаки Зодиака после разрыва отношений становятся только красивее. У них будто открывается второе дыхание — ухаживают за собой лучше, чем когда-либо, находят интересные хобби и живут на полную.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Какие знаки Зодиака расцветают после развода

Козерог

Этот знак Зодиака не будет публично страдать после расставания. Наоборот, он будто заново начнет жить — пересмотрит цели, определит новые ориентиры и начнет строить лучшую версию себя. Козерог не станет себя жалеть и часами лежать в постели. Он сделает так, чтобы бывший партнер пожалел о расставании.

Красивая женщина. Фото: Pexels

Лев

Люди, родившиеся под этим знаком Зодиака, любят драму, но только наедине. Они не покажут другим свои раны и выйдут на люди с высоко поднятой головой. После расставания Лев будет сиять так, что не заметить его будет невозможно. Такие личности после неудачных отношений начинают восстанавливать связь с собой.

Скорпион

Представители этого знака Зодиака имеют сильный внутренний огонь, который после расставания лишь разгорается еще ярче. Они не стремятся получить от партнера объяснения, а лишь ищут лучшую версию себя и живут в свое удовольствие.

