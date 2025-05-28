Женщины этих знаков Зодиака самые ленивые — все откладывают на потом

Девушка лежит на кровати. Фото: Freepik

Женщины, рожденные под четырьмя знаками Зодиака, настоящие лентяйки. Они не любят ничего делать, всегда откладывают дела на потом и избегают любой ответственности. Любимое занятие таких женщин — бить баклуши.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Рак

Представительницы этого знака Зодиака не хотят ничего делать. Они откладывают даже те дела, которые важны для них самих. Однако Раки знают, как решить эту проблему. Из-за своей яркой внешности такие женщины привлекают успешных мужчин, на которых перекладывают все заботы.

Козерог

Эти женщины очень любят поспать и почти всегда опаздывают. Козероги ненавидят, когда им говорят что и как делать. Они никогда не возьмут на себя дополнительные обязанности и основные не всегда хотят выполнять. Из-за лени у них часто дома бывает беспорядок.

Ленивая девушка. Фото: Freepik

Овен

Представительницы этого знака очень активны и трудолюбивы. Вместе с тем, они готовы выполнять только ту работу, которая им нравится. Овны не любят, когда им указывают и всегда откладывают скучные дела на потом.

Стрелец

Женщины, рожденные под этим знаком Зодиака, всегда проявляют лень, когда их заставляют что-то делать. Даже если они согласятся встать с дивана и помочь, результат будет некачественным, а дело сделано кое-как.

Напомним, ранее мы писали о том, какие знаки Зодиака изменяют чаще всего. Они редко когда сохраняют верность одному партнеру.

Также мы рассказывали о том, какие женщины нравятся успешным мужчинам. Речь идет о пяти знаках Зодиака.