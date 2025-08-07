Видео
Самые опасные люди по дате рождения — обходите их стороной

Дата публикации 7 августа 2025 18:40
Даты рождения самых опасных людей — избегайте их, если не хотите проблем
Серьезная женщина. Фото: Freepik
Ключевые моменты Даты рождения самых опасных людей

Дата рождения наделяет людей исключительной энергетикой и силой. Так некоторые личности имеют непростой характер и даже могут быть опасными. Кто-то проявляет это открыто, а другие же тщательно скрывают свое истинное лицо. Однако, если знать дни, в которые рождаются такие люди, можно себя уберечь.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Читайте также:

Даты рождения самых опасных людей

1, 10, 19, 28 число

О таких людях можно сказать, что один в поле как раз воин. Они все могут сделать сами и не нуждаются в чьей-то поддержке и помощи. При этом, часто такие личности бывают тщеславными и могут навредить близким из-за своих чрезмерных амбиций. Они не подбирают слов и говорят иногда болезненные вещи даже тем, кого любят.

Дати народження найнебезпечніших людей
Злая женщина. Фото: Freepik

8, 17, 26

С такими личностями вообще лучше не связываться. Как только они появляются в жизни человека, у него начнется отработка по карме. То есть ему придется проработать и исправить все ошибки и уроки прошлого. Люди, родившиеся в эти дни, могут притягивать к другим несчастья и беды. И избавиться от них будет совсем нелегко.

9, 18, 27

Такие личности очень молчаливы, но никогда не позволят себя использовать. Они часто сдерживают себя, однако за этим стоит разрушительная сила. В один момент такие люди просто взрываются как вулкан и уничтожают всех, кто их обидел. Они могут принести множество страданий даже тому человеку, которого любят.

Напомним, ранее мы писали о датах рождения успешных людей, которым всегда везет.

Также мы рассказывали о том, какой дар скрывает ваша дата рождения — особые способности.

психология опасность личность нумерология дата
Ирина Карпач - Редактор
Автор:
Ирина Карпач
