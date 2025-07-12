Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Психология Каким женщинам нельзя экономить на себе — дата рождения подскажет

Каким женщинам нельзя экономить на себе — дата рождения подскажет

Ua ru
Дата публикации 12 июля 2025 18:40
Женщинам, родившимся в эти дни, нельзя экономить на себе — заслуживают лучшего
Девушка держит пакеты с покупками. Фото: Freepik
Ключевые моменты Даты рождения женщин, которым нельзя экономить на себе

Дата рождения — это не просто цифра. Она имеет в себе особую силу, которой наделяет человека. Некоторые женщины могут потерять такую энергию, если начнут экономить на себе и откладывать собственные желания на потом.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама
Читайте также:

Даты рождения женщин, которым нельзя экономить на себе

Есть несколько дат, которые свидетельствуют о том, что женщине нельзя экономить на себе. Речь идет о тех, кто рожден в такие дни:

  • 3;
  • 7;
  • 15;
  • 18;
  • 21;
  • 24;
  • 30;
  • 31.
Дати народження жінок, яким не можна економити на собі
Женщины держат пакеты с покупками. Фото: Pexel

Такие женщины могут терять собственную силу и энергетику, если начнут отказывать себе. Экономия настолько негативно влияет на их эмоциональное состояние, что рожденные в эти даты могут впадать в глубокую депрессию и перестать чувствовать удовольствие от жизни.

Пренебрежение собственными потребностями приводит к тому, что женщина не чувствует себя привлекательной. Наоборот, ей кажется, что энергия угасает, а смысл теряется все больше с каждым днем. Тем личностям, которые родились в указанные даты, важно себя баловать и любить, чтобы чувствовать себя по-настоящему живыми.

Напомним, ранее мы писали о том, в какие месяцы рождаются люди, обреченные на финансовый достаток.

Также мы рассказывали о том, как определить свое место силы по дате рождения.

психология экономия нумерология дата цифры
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации