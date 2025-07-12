Женщинам, родившимся в эти дни, нельзя экономить на себе — заслуживают лучшего

Девушка держит пакеты с покупками. Фото: Freepik

Дата рождения — это не просто цифра. Она имеет в себе особую силу, которой наделяет человека. Некоторые женщины могут потерять такую энергию, если начнут экономить на себе и откладывать собственные желания на потом.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Даты рождения женщин, которым нельзя экономить на себе

Есть несколько дат, которые свидетельствуют о том, что женщине нельзя экономить на себе. Речь идет о тех, кто рожден в такие дни:

3;

7;

15;

18;

21;

24;

30;

31.

Женщины держат пакеты с покупками. Фото: Pexel

Такие женщины могут терять собственную силу и энергетику, если начнут отказывать себе. Экономия настолько негативно влияет на их эмоциональное состояние, что рожденные в эти даты могут впадать в глубокую депрессию и перестать чувствовать удовольствие от жизни.

Пренебрежение собственными потребностями приводит к тому, что женщина не чувствует себя привлекательной. Наоборот, ей кажется, что энергия угасает, а смысл теряется все больше с каждым днем. Тем личностям, которые родились в указанные даты, важно себя баловать и любить, чтобы чувствовать себя по-настоящему живыми.

Напомним, ранее мы писали о том, в какие месяцы рождаются люди, обреченные на финансовый достаток.

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