Какая привычка улучшит интимную жизнь — почувствуете все по-новому

Секрет качественной интимной жизни зависит всего от одной простой привычки. Эксперты отмечают, что она может кардинально изменить жизнь и улучшить здоровье.

Какая привычка улучшит интим

Интимная жизнь часто ухудшается из-за снижения либидо. На это влияют стресс, тревожность, усталость, заболевания или даже лекарства. Кроме того, у каждого четвертого человека возникают судороги мышц во время близости. Согласно новому исследованию, чаще всего об этом сообщают мужчины-миллениалы.

Специалисты отмечают, что выход из этой ситуации чрезвычайно прост. Стоит добавить в свою жизнь всего одну простую привычку, которая изменит все — пейте достаточно воды. Достаточное количество жидкости будет поддерживать температуру тела, поможет избежать боли в суставах и способствовать пищеварению. В конце концов, все это в комплексе положительно повлияет на интимные отношения.

Согласно данным исследования, которое провели ученые, 22% людей, имеющих такую привычку, оценили свою интимную жизнь на максимум — 10 из 10. Среди тех же, у кого нет привычки пить много воды, только 13% дали такую же оценку.

Обезвоживание может снижать настроение человека и убивать его либидо. Недостаток энергии точно не будет способствовать активности в постели. Вода поддерживает нормальное кровообращение, гормональный баланс и энергетический уровень. Именно это важно для того, чтобы получить удовольствие от близости. Вода — это некое топливо для тела, которое влияет на все. Поэтому не забывайте пить хотя бы 5-8 стаканов в день.

