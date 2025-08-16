Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихология1ИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Психология Как женщине стать счастливой в браке — правила, меняющие все

Как женщине стать счастливой в браке — правила, меняющие все

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2025 07:40
Без чего ни одна женщина не будет счастливой в отношениях — психологи дали советы
Мужчина и женщина обнимаются. Фото: Pexels
Ключевые моменты Пять секретов личного счастья женщины

Каждая женщина стремится стать счастливой в браке и не потерять чувства, ведь пары нередко сталкиваются с трудностями и недоразумениями. Психологи отмечают, что сделать отношения здоровыми помогут всего несколько простых правил.

Об этом пишет Ukr.Media.

Реклама
Читайте также:

Пять секретов личного счастья женщины

Будьте разной и экспериментируйте

Научитесь раскованности и не бойтесь экспериментировать. Примеряйте на себя новые роли, это подогреет интерес мужчины к вам. Попробуйте сменить маникюр или прическу, примерьте вещи, которые никогда не носили.

Уделяйте время созданию атмосферы

Ненапряженная атмосфера в доме — залог гармоничных отношений. Учтите пожелания и поработайте над тем, чтобы всем было комфортно. Например, купите красивые безделушки, которые сделают комнату уютной.

П'ять секретів особистого щастя жінки
Мужчина и женщина целуются. Фото: Pexels

Хвалите и поддерживайте друг друга

И мужчине, и женщине важно слышать слова благодарности, комплименты и искреннюю поддержку. Это будет мотивировать вас обоих. Возьмите за привычку благодарить друг друга даже за мелочи.

Не взваливайте все на свои плечи

Счастливая женщина — точно не та, которая все тянет на себе. Это только уничтожит отношения. Вмешивайтесь в дела партнера, только тогда, когда он просит об этом, а не пытайтесь решить все за него.

Цените и уважайте себя

Перестаньте чрезмерно угождать мужчине, лучше делайте это для себя. Здоровая самооценка — это когда у женщины на первом месте стоит она сама. Тебе и близкие вокруг нее будут счастливыми.

Напомним, ранее мы писали о том, где можно познакомиться с идеальным мужчиной.

Также мы рассказывали о том, как ведет себя настоящий абьюзер в отношениях.

брак психология личная жизнь любовь отношения
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации