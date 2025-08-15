Какие компромиссы в отношениях вредят, а какие помогают — мнение эксперта

Влюбленная пара. Фото: Pexels

Многие говорят о том, что без компромиссов построить здоровые и счастливые отношения не получится. Психологи действительно подтверждают это мнение, однако важно понимать, на какие уступки можно идти, а какие — уничтожат вас и отношения.

Об этом в комментарии РБК-Україна рассказал лайф коуч Виталий Курсик.

Какие компромиссы сохранят отношения

Как отмечает эксперт, компромисс — это договоренность, где оба партнера чем-то уступают ради общей цели. Важно, чтобы это делали и мужчина, и женщина, ведь уступка только с одной стороны только приведет к конфликту.

Некоторые компромиссы могут быть полезными и действительно помогут наладить отношения. Например, речь идет о таких решениях:

переехать в новый город, который устраивает обоих;

разделить обязанности и выполнять их;

договориться о времени для личного пространства обоих.

В таких случаях каждый из партнеров что-то получит. При этом никто в отношениях не будет чувствовать себя ненужным или побежденным.

Какие компромиссы угрожают отношениям

Иногда один из партнеров может принимать компромисс, который на самом деле будет противоречить его ценностям. Это не скрепит чувства, а только уничтожит отношения.

Существует несколько мифов-компромиссов, в которые Виталий Курсик советует не верить. Речь идет о таких распространенных мнениях:

если любишь — уступишь всем;

кто-то один должен быть мудрее;

главное — мир, а не кто прав;

это нормально, если кто-то из один всегда жертвует.

На самом деле все эти "уступки" только уничтожат человека эмоционально и приведут к выгоранию от отношений. Такой партнер рискует потерять себя.

