Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихология1ИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Психология Для тех, кто любит загадки — три психологических триллера

Для тех, кто любит загадки — три психологических триллера

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2025 22:22
Лучшие психологические триллеры — эти ленты пощекочут вам нервы
Героиня фильма "Убегай". Фото: кадр из видео
Ключевые моменты Три лучших психологических триллера

Психологические триллеры — любимый жанр многих. Однако найти тот самый фильм, от которого просто невозможно оторваться, порой бывает не просто. Если вы именно в процессе поиска, обратите внимание на эти три ленты, которые захватывают интересным и запутанным сюжетом.

Новини.LIVE рассказывают о них подробнее.

Реклама
Читайте также:

Три лучших психологических триллера

"Взаперти" (2020)

Этот фильм от Netflix показывает историю матери-одиночки, которая окружила свою 17-летнюю дочь безграничной заботой. Девушка прикована к инвалидной коляске, но со временем начинает подозревать, что ее многочисленные диагнозы могут быть ложными. Но вырваться из ловушки оказывается не так уж и просто. Эта лента раскрывает темную сторону материнской любви и полностью погрузит вас в атмосферу изоляции и паранойи.

"Еретик" (2024)

Этот психологический триллер считают просто шедевром кинематографа. В центре истории — две молодые миссионерки, которые рассказывают жителям городка о религии. Однако в очередном доме их ждет настоящий маньяк, который сначала кажется обычным приветливым дедушкой. Поведение мужчины меняется со скоростью света: он то слишком дружелюбный, то становится настоящим психопатом. Зрителю вместе с героинями фильма придется разгадать ряд загадок помешанного маньяка.

"Под покровом ночи" (2016)

Этот психологический триллер рассказывает об истории Сьюзен Морроу, владелицы художественной галереи. Женщина получает от бывшего мужа рукопись романа, который называется "Ночные животные". Он рассказывает историю семьи, которая становится жертвой насильственного преступления во время путешествия. Во время прочтения романа Сьюзен начинает видеть прежние отношения по-новому, вплетая события из романа в собственные воспоминания.

Эти триллеры точно пощекочут вам нервы. Они наполнены загадками и неожиданными поворотами сюжетов, которые точно вас удивят.

Напомним, ранее мы писали о психологическом триллере "Женщина в окне", который действительно стоит посмотреть.

Также мы рассказывали о том, почему триллер "Клипни дважды" напугал многих.

кино психология советы фильмы ужасов триллеры
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации