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Зеленский разрешил делать официальные заявления от имени Украины только трем лицам

Политика
22 декабря 18:53
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В случае невыполнения украинской стороной обязательств будут применены меры дисциплинарной ответственности
Зеленский разрешил делать официальные заявления от имени Украины только трем лицам

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому, делать официальные заявления по поводу внешней политики могут лишь глава государства, премьер-министр и глава МИД.

Соответствующий Указ 671/2021 опубликовали на сайте президента.

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Согласно документу, МИД Украины дает официальные разъяснения относительно внешнеполитического курса страны и обеспечивает координацию деятельности госорганов в сфере международных отношений.

С МИД надо согласовывать:

  • подготовку зарубежных визитов руководителей госорганов и визитов иностранных официальных делегаций в Украину;
  • официальные заявления и комментарии относительно политики в вопросах международных отношений;
  • инициативы относительно членства Украины в международных организациях;
  • подготовку двусторонних или многосторонних международных документов;
  • международные консультации, переговоры и встречи;
  • предложения по кандидатурам для назначения представителями в органах международных организаций.

Госорганы должны направлять МИД письменные запросы относительно подготовки зарубежных визитов своих руководителей и визитов иностранных официальных делегаций в Украину. Выступления чиновников с заявлениями о реализации государственной политики или международных инициатив проводят только после соответствующих поручений президента, премьера или главы МИД.

Должностные лица и госорганы обязаны ставить в известность президента и МИД о служебных контактах по вопросам международных отношений. А еще – в состав украинских делегаций, которые принимают участие в мероприятиях международных организаций, заседаниях межправительственных комиссий и других органов по вопросам сотрудничества, обязательно должны входить представители МИД или иностранных дипучреждений.

После завершения международного мероприятия, делегации и представители Украины должны в течение десяти дней подать в МИД письменный отчет и копии документов, разработанных по итогам участия.

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Автор публикации
Нонна Лактионова
В 2014 году закончила КНУ им.Тараса Шевченка и получила диплом магистра по специальности правоведение. За год до этого, в 2013 году пришла работать на «5 канал» корреспондентом киевских новостей. Писать о жизни города и страны в целом стало не только интересно, но и важно. А найти то самое призвание и реализоваться в социальной нише помогла Революция достоинства, война… Сейчас, имея большой опыт за плечами, я перерабатываю сложную информацию и подаю ее читателям в простой и доступной «упаковке»
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Владимир Зеленский Денис Шмыгаль Дмитрий Кулеба МИД
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