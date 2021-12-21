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Зеленский отреагировал на подозрение Порошенко в госизмене

Политика
21 декабря 19:01
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По мнению гаранта, особого резонанса вокруг экс-президента не будет
Зеленский отреагировал на подозрение Порошенко в госизмене

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на объявление подозрения 5-му президенту Украины Петру Порошенко. Он отметил, что на ситуацию внутри страны она не повлияет, как и прошлая подозрение по угольном деле, объявлена нардепу от ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 

Об этом Зеленский сказал во вторник, 21 декабря.

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"Я не думаю, что это будет как-то влиять на ситуацию внутри государства. На эту ситуацию, как правило, влияют финансовые группы. Он (Порошенко, – ред.) является одной из этих финансовых групп. Я вижу единственное, мы не видим резонанса в отношении таких людей, как Медведчук, как господин, о котором вы сказали (Порошенко, – ред.)", – прокомментировал Зеленский и добавил, что этим вопросом должны заниматься правоохранительные органы и суд.

Что известно о ситуации вокруг Порошенко

  • 20 декабря Порошенко объявили подозрение в государственной измене. По словам Турчинова, ее подписал один из заместителей генпрокурора Ирины Венедиктовой.
  • Адвокат Илья Новиков заявил, что текст подозрения Порошенко о госизмене "засунули в щель калитки".
  • В СБУ объяснили, что трем человек ранее уже сообщили о подозрении, а 20 декабря ее получил и Петр Порошенко.
  • 5-й президент Украины Петр Порошенко, которому объявили подозрение в государственной измене, вернется в Украину не раньше 2022 года. По крайней мере его адвокат Илья Новиков дал понять, что бывший гарант сделает это тогда, когда посчитает нужным, а не тогда, когда этого требует прокуратура и ГБР.
  • Порошенко якобы поехал в турне заграницу внезапно и купил билет на самолет за 45 минут до вылета. А судебный процесс по госизмене может закончиться ничем. Об этом сказал Арахамия. 
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Автор публикации
Нонна Лактионова
В 2014 году закончила КНУ им.Тараса Шевченка и получила диплом магистра по специальности правоведение. За год до этого, в 2013 году пришла работать на «5 канал» корреспондентом киевских новостей. Писать о жизни города и страны в целом стало не только интересно, но и важно. А найти то самое призвание и реализоваться в социальной нише помогла Революция достоинства, война… Сейчас, имея большой опыт за плечами, я перерабатываю сложную информацию и подаю ее читателям в простой и доступной «упаковке»
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Петр Порошенко Владимир Зеленский госизмена
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