Зеленский отреагировал на подозрение Порошенко в госизмене

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на объявление подозрения 5-му президенту Украины Петру Порошенко. Он отметил, что на ситуацию внутри страны она не повлияет, как и прошлая подозрение по угольном деле, объявлена нардепу от ОПЗЖ Виктору Медведчуку.

Об этом Зеленский сказал во вторник, 21 декабря.

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"Я не думаю, что это будет как-то влиять на ситуацию внутри государства. На эту ситуацию, как правило, влияют финансовые группы. Он (Порошенко, – ред.) является одной из этих финансовых групп. Я вижу единственное, мы не видим резонанса в отношении таких людей, как Медведчук, как господин, о котором вы сказали (Порошенко, – ред.)", – прокомментировал Зеленский и добавил, что этим вопросом должны заниматься правоохранительные органы и суд.

Что известно о ситуации вокруг Порошенко