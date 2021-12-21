Зеленский отреагировал на подозрение Порошенко в госизмене

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на объявление подозрения 5-му президенту Украины Петру Порошенко. Он отметил, что на ситуацию внутри страны она не повлияет, как и прошлая подозрение по угольном деле, объявлена нардепу от ОПЗЖ Виктору Медведчуку.
Об этом Зеленский сказал во вторник, 21 декабря.
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"Я не думаю, что это будет как-то влиять на ситуацию внутри государства. На эту ситуацию, как правило, влияют финансовые группы. Он (Порошенко, – ред.) является одной из этих финансовых групп. Я вижу единственное, мы не видим резонанса в отношении таких людей, как Медведчук, как господин, о котором вы сказали (Порошенко, – ред.)", – прокомментировал Зеленский и добавил, что этим вопросом должны заниматься правоохранительные органы и суд.
Что известно о ситуации вокруг Порошенко
- 20 декабря Порошенко объявили подозрение в государственной измене. По словам Турчинова, ее подписал один из заместителей генпрокурора Ирины Венедиктовой.
- Адвокат Илья Новиков заявил, что текст подозрения Порошенко о госизмене "засунули в щель калитки".
- В СБУ объяснили, что трем человек ранее уже сообщили о подозрении, а 20 декабря ее получил и Петр Порошенко.
- 5-й президент Украины Петр Порошенко, которому объявили подозрение в государственной измене, вернется в Украину не раньше 2022 года. По крайней мере его адвокат Илья Новиков дал понять, что бывший гарант сделает это тогда, когда посчитает нужным, а не тогда, когда этого требует прокуратура и ГБР.
- Порошенко якобы поехал в турне заграницу внезапно и купил билет на самолет за 45 минут до вылета. А судебный процесс по госизмене может закончиться ничем. Об этом сказал Арахамия.