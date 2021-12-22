ВАКС заочно арестовал экс-главу правления "ПриватБанка"

Высший антикоррупционный суд 22 декабря заочно арестовал бывшего главу правления "ПриватБанка" Александра Дубилета.
Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
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Мера пресечения для Дубилета
Отмечается, что следственный судья ВАКС полностью удовлетворил соответствующее ходатайство НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Мера пресечения Дубилету была избрана без его участия, ведь подозреваемый уже более полугода находится в международном розыске.
Что известно о деле "ПриватБанка"
- Бывший глава правления "ПриватБанка" Александр Дубилет подозревается в растрате средств финучреждения.
- Он фигурирует сразу в двух эпизодах дела: растрате более 136 млн гривен из-за схемы страховых выплат и так называемой аккредитивной схемы, из-за которой "ПриватБанк" потерял 314,9 млн долларов (8,2 млрд гривен).
- В мае разыскиваемый Дубилет направил электронное письмо в Высший антикоррупционный суд, в котором указал, что проживает в Израиле.
- В июне САП направила запрос в Интерпол с просьбой объявить экс-главу "ПриватБанка" в международный розыск.