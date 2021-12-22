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ВАКС заочно арестовал экс-главу правления "ПриватБанка"

Политика
22 декабря 12:52
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Его подозревают в растрате средств финучреждения
ВАКС заочно арестовал экс-главу правления "ПриватБанка"

Высший антикоррупционный суд 22 декабря заочно арестовал бывшего главу правления "ПриватБанка" Александра Дубилета.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

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Мера пресечения для Дубилета

Отмечается, что следственный судья ВАКС полностью удовлетворил соответствующее ходатайство НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Мера пресечения Дубилету была избрана без его участия, ведь подозреваемый уже более полугода находится в международном розыске.

Что известно о деле "ПриватБанка"

  • Бывший глава правления "ПриватБанка" Александр Дубилет подозревается в растрате средств финучреждения.
  • Он фигурирует сразу в двух эпизодах дела: растрате более 136 млн гривен из-за схемы страховых выплат и так называемой аккредитивной схемы, из-за которой "ПриватБанк" потерял 314,9 млн долларов (8,2 млрд гривен).
  • В мае разыскиваемый Дубилет направил электронное письмо в Высший антикоррупционный суд, в котором указал, что проживает в Израиле.
  • В июне САП направила запрос в Интерпол с просьбой объявить экс-главу "ПриватБанка" в международный розыск.
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Автор публикации
Алина Вишневская
Свой профессиональный путь в СМИ начала в 2013 году. Сейчас работаю для Новини.Live. Пишу об интересном и важном для общества
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ПриватБанк Александр Дубилет
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