live
live
LIVE онлайн
Киев
-11°
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Киев
-11°
Пробки
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Киев
Выберите язык

В США посоветовали не ездить в Украину: в чем причина

Политика
21 декабря 09:52
read-icon ~ 1 мин.
views-icon 201
views-icon
Читать на украинском
В частности, отмечается об опасности находиться вблизи границ Украины
В США посоветовали не ездить в Украину: в чем причина

Государственный департамент США порекомендовал своим гражданам не посещать Украину из-за возможного нападения России и коронавируса.

Об этом говорится на сайте Посольства США в Украине.

Читайте также: Россия может напасть на Украину уже в ближайшие дни – накануне католического Рождества, – разведка Великобритании

Рекомендации США не ездить в Украину

"Госдепартамент продолжает советовать гражданам США не ездить в Украину из-за COVID-19 и пересмотреть запланированные путешествия из-за усиления угроз со стороны России. Проявляйте повышенную осторожность из-за преступности и гражданских беспорядков. Некоторые области имеют повышенные риски", - говорится в сообщении.

В частности, отмечается об опасности находиться вблизи границ Украины, во временно оккупированном Россией Крыму и на временно неподконтрольных украинскому правительству частях Донбасса.

“Граждане США, которые выбирают путешествие в Украину, должны знать, что военные действия России в любой точке Украины могут серьезно повлиять на способность посольства США оказывать консульские услуги, включая помощь гражданам США в выезде из Украины”, - подчеркнули в Госдепе.

Представительница Белого дома Джен Пасаки отметила, что оценка уровня угрозы не менялась, а была добавлена лишь информация о присутствии войск РФ. Сейчас уровень безопасности "четвертый" - это означает, что сообщение от госдепа носит лишь рекомендательный характер.

Другие политические новости:

  • Украина вступит в НАТО только тогда, когда альянс поймет, что она может сделать его сильнее. Об этом заявил Зеленский.
Последние новости по теме:
author
Автор публикации
Ярослав Коджушко
В 2018 году закончил Сумской Государственный университет по специальности "Реклама и PR". Тогда же переехал из Сум в Киев, где сразу нашел себя в журналистике, а позже получил магистра по этой специальности в родном СумДу. Увлекаюсь кинематографом и более 2 лет писал о нем на Bigmir.net, там и работал кинокритиком. С начала пандемии решил, что надо двигаться дальше и расширять спектр тем. Так впоследствии и попал в Live.Network.
Поделиться публикацией

Смешно

LOLStateNormal 0

Вот это да!

WowStateNormal 0

Печально

SadStateNormal 0

Возмутительно

AngryStateNormal 0
views-icon 201
коронавирус Россия США война Украина
Больше оперативных новостей ищите в
Похожие новости
США и НАТО расположат свои войска у границ России, если она вторгнется в Украину

США и НАТО расположат свои войска у границ России, если она вторгнется в Украину

23 декабря 20:47

Политика
В МИД отреагировали на заявление Путина о подготовке Украиной "военной операции" на Донбассе

В МИД отреагировали на заявление Путина о подготовке Украиной "военной операции" на Донбассе

23 декабря 16:31

Политика
"Страна, которой не существовало": что говорил Путин об Украине на итоговой пресс-конференции

"Страна, которой не существовало": что говорил Путин об Украине на итоговой пресс-конференции

23 декабря 16:25

Политика
"Х*р тебе, а не Украину": что думают политики и активисты о выступлении Путина в отношении Украины

"Х*р тебе, а не Украину": что думают политики и активисты о выступлении Путина в отношении Украины

23 декабря 15:22

Политика
Главная Политика В США посоветовали не ездить в Украину: в чем причина
Этот сайт использует cookie-файлы.
Больше информации Согласен