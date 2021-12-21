В США посоветовали не ездить в Украину: в чем причина

Государственный департамент США порекомендовал своим гражданам не посещать Украину из-за возможного нападения России и коронавируса.

Об этом говорится на сайте Посольства США в Украине.

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Рекомендации США не ездить в Украину

"Госдепартамент продолжает советовать гражданам США не ездить в Украину из-за COVID-19 и пересмотреть запланированные путешествия из-за усиления угроз со стороны России. Проявляйте повышенную осторожность из-за преступности и гражданских беспорядков. Некоторые области имеют повышенные риски", - говорится в сообщении.

В частности, отмечается об опасности находиться вблизи границ Украины, во временно оккупированном Россией Крыму и на временно неподконтрольных украинскому правительству частях Донбасса.

“Граждане США, которые выбирают путешествие в Украину, должны знать, что военные действия России в любой точке Украины могут серьезно повлиять на способность посольства США оказывать консульские услуги, включая помощь гражданам США в выезде из Украины”, - подчеркнули в Госдепе.

Представительница Белого дома Джен Пасаки отметила, что оценка уровня угрозы не менялась, а была добавлена лишь информация о присутствии войск РФ. Сейчас уровень безопасности "четвертый" - это означает, что сообщение от госдепа носит лишь рекомендательный характер.

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