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В случае вторжения в Украину США ограничат импорт смартфонов в Россию

Политика
21 декабря 23:30
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Для введения подобных ограничений США будут консультироваться с партнерами в Европе и Азии
В случае вторжения в Украину США ограничат импорт смартфонов в Россию

Соединенные Штаты Америки планируют ввести экономические санкции против России в случае вторжения ее войск на территорию Украины. В частности, ограничат импорт смартфонов в РФ.

Об этом сообщает Reuters.

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США ограничит импорт смартфонов в РФ

"Обсуждаемые меры могут остановить способность России импортировать смартфоны, ключевые компоненты для самолетов и автомобилей, а также материалы из многих других секторов. Они могут оказать серьезное влияние на российских потребителей, промышленные операции и занятость", - сообщил изданию высокопоставленный чиновник.

Эти меры будут дополнением к экономическим санкциям, которые США могут ввести в случае новой агрессии РФ. Ожидается, что ограничения еще будут обсуждать в Белом доме 21 декабря.

Администрация Джо Байдена может использовать инструменты, с помощью которых США ранее блокировали доступ китайской компании Huawei к полупроводникам.

Издание передает, что для введения подобных ограничений США будут консультироваться с партнерами в Европе и Азии.

РФ и Украина-последние новости:

  • Президент Владимир Зеленский назвал причину наращивания войск России у украинской границы. По его словам, это потенциал России для шантажа.
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Автор публикации
Надя Кибукевич
В 2018 году поступила в Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова, где учусь на специальности «Журналистика». Но свой настоящий профессиональный путь уверенно начинаю в холдинге LIVE.Network. Пишу новости обо всем и для всех.
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Россия США санкции телефоны Украина
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