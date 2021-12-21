В случае вторжения в Украину США ограничат импорт смартфонов в Россию

Соединенные Штаты Америки планируют ввести экономические санкции против России в случае вторжения ее войск на территорию Украины. В частности, ограничат импорт смартфонов в РФ.

Об этом сообщает Reuters.

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США ограничит импорт смартфонов в РФ

"Обсуждаемые меры могут остановить способность России импортировать смартфоны, ключевые компоненты для самолетов и автомобилей, а также материалы из многих других секторов. Они могут оказать серьезное влияние на российских потребителей, промышленные операции и занятость", - сообщил изданию высокопоставленный чиновник.

Эти меры будут дополнением к экономическим санкциям, которые США могут ввести в случае новой агрессии РФ. Ожидается, что ограничения еще будут обсуждать в Белом доме 21 декабря.

Администрация Джо Байдена может использовать инструменты, с помощью которых США ранее блокировали доступ китайской компании Huawei к полупроводникам.

Издание передает, что для введения подобных ограничений США будут консультироваться с партнерами в Европе и Азии.

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