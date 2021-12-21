Украина хочет получить в 2022 году четкую временную перспективу вступления в НАТО, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет получить в 2022 году четкую временную перспективу ее вступления в НАТО.

Об этом он сказал на конференции "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства".

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Перспектива вступления Украины в НАТО

Зеленский отметил, что Украина "не может принять очень популярный тезис о ЕС через 30 лет и НАТО где-то там лет через 50".

"Мы стремимся достичь членства в Европейском Союзе в ближайшие годы и получить очень четкую временную перспективу от НАТО. Очень конкретную. И хотим ее получить в 2022 году", – заявил президент.

Также, по словам Зеленского, Украина стремится как можно быстрее разблокировать процесс мирного урегулирования на Донбассе и вернуть Крым.

Требование гарантий со стороны РФ по невступлению Украины в НАТО