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Украина хочет получить в 2022 году четкую временную перспективу вступления в НАТО, - Зеленский

Политика
21 декабря 12:27
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По словам президента, Украина "не может принять тезис о ЕС через 30 лет и НАТО где-то там лет через 50"
Украина хочет получить в 2022 году четкую временную перспективу вступления в НАТО, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет получить в 2022 году четкую временную перспективу ее вступления в НАТО.

Об этом он сказал на конференции "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства".

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Перспектива вступления Украины в НАТО

Зеленский отметил, что Украина "не может принять очень популярный тезис о ЕС через 30 лет и НАТО где-то там лет через 50".

"Мы стремимся достичь членства в Европейском Союзе в ближайшие годы и получить очень четкую временную перспективу от НАТО. Очень конкретную. И хотим ее получить в 2022 году", – заявил президент.

Также, по словам Зеленского, Украина стремится как можно быстрее разблокировать процесс мирного урегулирования на Донбассе и вернуть Крым.

Требование гарантий со стороны РФ по невступлению Украины в НАТО

  • В МИД России опубликовали проекты договоров между Москвой, Вашингтоном и НАТО о гарантиях безопасности. Россия, в частности, требует исключить дальнейшее расширение и присоединение к Украине к НАТО.
  • В Белом доме заявили, что ознакомились с требованиями МИД России. Однако отметили, что Вашингтон не будет принимать решений самостоятельно.
  • 20 декабря в МИД РФ заявили, что Москва требует от США срочного ответа на предложения по предоставлению гарантий безопасности.
  • В Белом доме считают, что вопрос отношений Украины и НАТО должны решать сам Киев и 30 стран-участников Альянса.
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Автор публикации
Алина Вишневская
Свой профессиональный путь в СМИ начала в 2013 году. Сейчас работаю для Новини.Live. Пишу об интересном и важном для общества
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Владимир Зеленский НАТО Украина
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Главная Политика Украина хочет получить в 2022 году четкую временную перспективу вступления в НАТО, - Зеленский
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