ТКГ договорилась о прекращении огня на Донбассе

Все стороны Трехсторонней контактной группы по Донбассу договорились вернуться к полноценному соблюдению режима прекращения огня в регионе.

Об этом 22 декабря сообщили глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Facebook, Офис президента, а также Министерство обороны Украины.

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Прекращение огня на Донбассе

Андрей Ермак сообщил, что многомесячные усилия для возвращения к полноценному соблюдению режима прекращения огня дали плоды.

"Во время сегодняшнего заседания Трехсторонней контактной группы все стороны выразили намерение решительно соблюдать договоренности относительно мер по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года", - написал Ермак.

Он отметил, что это шаг к деэскалации на востоке. "Надеемся, на этот раз прекращение огня будет устойчивым и поможет сохранить жизнь защитников Украины и мирных граждан", - добавил председатель ОП.

Подтверждение Офиса президента

По информации офиса президента, во время заседания ТКГ 22 декабря было достигнуто общее понимание необходимости возобновления действия режима прекращения огня на Донбассе.

"Сегодня состоялось заседание Трехсторонней контактной группы, которое дает возможность подтвердить сдержанный оптимизм в отношении возможной деэскалации ситуации на Донбассе и разблокирования мирного процесса. На заседании было достигнуто общее понимание необходимости возобновления действия режима прекращения огня в рамках соответствующих мероприятий, согласованных 22 июля 2020 года, что удостоверяется, в частности, и представителями ОБСЕ", - отмечают в ОП.

Исполняющий обязанности первого заместителя главы делегации Украины в ТКГ Андрей Костин отметил, что украинская сторона полностью готова к обеспечению режима прекращения огня.

"Впервые за долгое время ощущается реальная возможность обеспечить тишину на линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях. Украинская сторона полностью готова к этому. Важно, что мы увидели готовность и другой стороны к этому шагу", - рассказал Костин.

Совместное заявление министра обороны и главнокомандующего ВСУ

По сообщению источника, Минобороны и Вооруженные Силы Украины приветствуют достигнутое в рамках заседания Трехсторонней контактной группы 22 декабря 2021 года понимание относительно решимости полностью соблюдать меры по усилению режима прекращения огня, согласованным 22 июля 2020 года.

"Попутно ВС Украины заверяют о своей позиции последовательно и неуклонно соблюдать режим прекращения огня, предусмотренных вышеуказанными Мерами, в том числе относительно условий открытия огня в ответ", - говорится в сообщении.

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