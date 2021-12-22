США ответили на заявление РФ о провокациях с химоружием на Донбассе

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что заявления министра обороны России Сергея Шойгу относительно провокаций США на Донбассе с химическим оружием являются "полностью ложными".

Об этом он сказал во время брифинга, сообщает пресс-служба Пентагона.

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Ответ США на упреки РФ по Донбассу

Так, журналист спросил у Кирби, располагают ли в США какие-либо данными о том, что частные военные компании поставляют химикаты в Украину.

"Эти заявления министра Шойгу являются абсолютно ложными", - ответил представитель Пентагона.

В то же время представитель Государственного департамента США Нед Прайс заявил у себя в Twitter, что несмотря на заявления Шойгу именно РФ ответственна за эскалацию напряжения на Донбассе.

"Мы призываем Россию прекратить использовать фальшивую подстрекательскую риторику и предпринять конструктивные шаги по снижению напряженности, чтобы создать позитивную атмосферу для дискуссий", - подчеркнул Прайс.

We call on Russia to stop using false, inflammatory rhetoric and take meaningful steps to de-escalate tensions to provide a positive atmosphere for discussions. — Ned Price (@StateDeptSpox) December 22, 2021

Что известно о заявлении Шойгу