Скандал с нардепом Галушко: в Раде рассказали, кто должен отвечать вместе со "слугой"

Относительно инцидента с нардепом Николаем Галушко должны были отчитаться и представители Национальной полиции, которые снимали видео.

Об этом сообщил нардеп от ОПЗЖ, заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Григорий Мамка в эфире телеканала LIVE, передает Новини.LIVE

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Что говорят об инциденте с нардепом Галушко в Верховной Раде

Мамка заявил, что правоохранители должны рассказать, какое служебное расследование в отношении сотрудников полиции было проведено.

"В комитете правоохранительном, в том числе в Верховной Раде, есть очень много спорных проектов: по увеличению полномочий, по увеличению заработной платы, по увеличению финансирования, по таким конструктивным законопроектам, которые по сути еще больше расширяют полномочия патрульной полиции. Последние законопроекты указывают о том, что МВД просто шантажирует некоторых народных депутатов "Слуги народа" для того, чтобы они поднимали, не думая, руку и давали свой голос "за"... Может Галушко не захотел голосовать и начинают вкидывать какие-то вещи, которые были год назад. Но если они уже вбрасывают... Мы же понимаем, что это полиция принимала участие в съемке видео... Они должны выйти и сказать, какое же служебное расследование в отношении сотрудников полиции было проведено, почему они молчали. Если такой случай был, то они же должны где-то проинформировать" - и добавил, что никакой информации по этому инциденту профильный парламентский комитет не получал.

Также он отметил, что руководитель Нацполиции тоже должен "отвечать".

"Вместе с Галушкой пусть все-таки выходит руководитель Национальной полиции, который "покрывал" год эту историю, и также отвечает", - отметил Мамка.

Что известно о скандале с Николаем Галушко: