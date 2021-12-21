live
live
LIVE онлайн
Киев
-11°
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Киев
-11°
Пробки
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Киев
Выберите язык
  • Главная
  • Политика
  • Сбитый МН17 над Донбассом: суд нашел 15 признаков применения российского "Бука"

Сбитый МН17 над Донбассом: суд нашел 15 признаков применения российского "Бука"

Политика
21 декабря 16:05
read-icon ~ 1 мин.
views-icon 107
views-icon
Читать на украинском
Установку перевозил грузовик Volvo, который был конфискован у донецкого бизнесмена
Сбитый МН17 над Донбассом: суд нашел 15 признаков применения российского "Бука"

В Нидерландах суд рассматривал дело о крушении самолета MH17 на Донбассе в 2014 году. Обвинение заявило, что российский зенитно-ракетный комплекс "Бук" идентифицировали по 15 признакам и по версии следствия, именно из этой установки сбили самолет Малазийских авиалиний.

Об этом сообщила в Twitter журналистка De Telegraaf Саския Беллеман.

Читайте также: "Бук", которым сбили малайзийский Боинг вывезли в РФ: в сети показали как это было

По заявлению прокурора Биргит Ван Россель, российский "Бук" идентифицировали благодаря фото, которые сделали в день катастрофы MH17 и на следующий день. На снимках видны одни и те же признаки, такие как разрыв резиновой боковой панели и отклоняющееся ходовое колесо.

"Всего было обнаружено 15 признаков", - отметила прокурор.

трагедія МН17

Один из признаков - тактический номер машины, который был в значительной степени зашлифован, но его контуры еще виднелись. Как правило, шлифовкой стараются избежать идентификации средства ПВО при его скрытом развертывании. Кроме того, в Украине больше не было "Бука" с такими признаками, а после катастрофы его видели на территории России.

На суде также представили показания свидетеля, который ехал в машине сопровождения при транспортировке "Бука" и установку перевозил грузовик Volvo, который был конфискован у донецкого бизнесмена. Еще утром, 18 июля, на следующий день после катастрофы, установка находилась в оккупированном Луганске.

Что известно о трагедии самолета МН 17

Последние новости по теме:
author
Автор публикации
Нонна Лактионова
В 2014 году закончила КНУ им.Тараса Шевченка и получила диплом магистра по специальности правоведение. За год до этого, в 2013 году пришла работать на «5 канал» корреспондентом киевских новостей. Писать о жизни города и страны в целом стало не только интересно, но и важно. А найти то самое призвание и реализоваться в социальной нише помогла Революция достоинства, война… Сейчас, имея большой опыт за плечами, я перерабатываю сложную информацию и подаю ее читателям в простой и доступной «упаковке»
Поделиться публикацией

Смешно

LOLStateNormal 0

Вот это да!

WowStateNormal 0

Печально

SadStateNormal 0

Возмутительно

AngryStateNormal 0
views-icon 107
трагедия смерть самолет катастрофа Boeing на Донбассе Донецкая область
Больше оперативных новостей ищите в
Похожие новости
США и НАТО расположат свои войска у границ России, если она вторгнется в Украину

США и НАТО расположат свои войска у границ России, если она вторгнется в Украину

23 декабря 20:47

Политика
В МИД отреагировали на заявление Путина о подготовке Украиной "военной операции" на Донбассе

В МИД отреагировали на заявление Путина о подготовке Украиной "военной операции" на Донбассе

23 декабря 16:31

Политика
"Страна, которой не существовало": что говорил Путин об Украине на итоговой пресс-конференции

"Страна, которой не существовало": что говорил Путин об Украине на итоговой пресс-конференции

23 декабря 16:25

Политика
"Х*р тебе, а не Украину": что думают политики и активисты о выступлении Путина в отношении Украины

"Х*р тебе, а не Украину": что думают политики и активисты о выступлении Путина в отношении Украины

23 декабря 15:22

Политика
Главная Политика Сбитый МН17 над Донбассом: суд нашел 15 признаков применения российского "Бука"
Этот сайт использует cookie-файлы.
Больше информации Согласен