Сбитый МН17 над Донбассом: суд нашел 15 признаков применения российского "Бука"

В Нидерландах суд рассматривал дело о крушении самолета MH17 на Донбассе в 2014 году. Обвинение заявило, что российский зенитно-ракетный комплекс "Бук" идентифицировали по 15 признакам и по версии следствия, именно из этой установки сбили самолет Малазийских авиалиний.

Об этом сообщила в Twitter журналистка De Telegraaf Саския Беллеман.

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По заявлению прокурора Биргит Ван Россель, российский "Бук" идентифицировали благодаря фото, которые сделали в день катастрофы MH17 и на следующий день. На снимках видны одни и те же признаки, такие как разрыв резиновой боковой панели и отклоняющееся ходовое колесо.

"Всего было обнаружено 15 признаков", - отметила прокурор.

Один из признаков - тактический номер машины, который был в значительной степени зашлифован, но его контуры еще виднелись. Как правило, шлифовкой стараются избежать идентификации средства ПВО при его скрытом развертывании. Кроме того, в Украине больше не было "Бука" с такими признаками, а после катастрофы его видели на территории России.

На суде также представили показания свидетеля, который ехал в машине сопровождения при транспортировке "Бука" и установку перевозил грузовик Volvo, который был конфискован у донецкого бизнесмена. Еще утром, 18 июля, на следующий день после катастрофы, установка находилась в оккупированном Луганске.

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