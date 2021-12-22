Россия может нанести ядерный удар по Украине, – Стефанчук

Россию в последнее время очень раздражает нацеленность Украины на европейский путь и желание вступить в НАТО. И в этом разрезе Кремль часто намекает, что если инфраструктура НАТО будет двигаться дальше и появится в Украине, подлетное время ракет сократится до 7-10 минут, а гиперзвукового оружия – до 5. В то время, когда наша страна перестала быть ядерным государством, Россия воспользовалась этим и начала пугать нанесением ядерного удара.

Об этом сказал на Конференции послов Украины "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства" сказал спикер парламента Руслан Стефанчук.

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По его словам, сейчас человечество столкнулось с самым большим вызовом со времен Второй мировой войны, который бросили авторитарные режимы и пытаются держать в страхе все население.

Стефанчук напомнил, что в 1991 году Украина имела третий в мире ядерный потенциал, но отказалась от него и стала безъядерным государством, чем теперь пользуется российский агрессор.

"Сегодня Российская Федерация, которая, напомню, стала гарантом ядерного разоружения, намекает, что если мы продолжим свое демократическое развитие, то она может нанести по нам даже ядерный удар. Ни одни данные нам в 1996 году гарантии (по Будапештскому меморандуму) не работают. Мы остались практически беззащитными перед ядерной угрозой. Обязательство из меморандума воздерживаться от угрозы использования силы против территориальной целостности Украины уже было нарушено Россией в 2014 году и снова нарушается в 2021 году", – сказал Стефанчук.

Добавим, накануне глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что информация британской разведки о нападении России на Украину в ближайшие дни является "раздуванием информационного фона со стороны Москвы".

Давид Арахамия и Александр Завитневич ответили на вопрос журналиста Новини.LIVE о том, могут ли быть утечкой информации данные британской разведки о вероятном вторжении России в Украину ближе к католическому Рождеству:

"Вся информация, которая есть сейчас, она имеется в комитете и Вооруженных силах. Центр разведки докладывает обо всем этом. Действительно, каждый день появляется что-то новое, но эта информация отслеживается постоянно, каждый день", – сказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич.

Что ранее звучало о военном вторжении РФ в Украину